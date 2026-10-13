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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Tavuk üretiminde artış

        Tavuk üretiminde artış

        Türkiye genelinde tavuk eti üretimi ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 artarak 237 bin 749 tona, tavuk yumurtası üretimi yüzde 21,4 yükselişle 2 milyar 40 milyon 54 bine çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Ekim 2026 - 10:19 Güncelleme:
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        Tavuk üretiminde artış

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı. 

        Buna göre ağustosta 237 bin 749 ton tavuk eti üretildi. Üretim, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,7 artarken bir önceki aya göre yüzde 5,6 azaldı.

        Tavuk yumurtası üretimi, ağustosta aylık bazda yüzde 7,1, yıllık bazda yüzde 21,4 yükseldi. Bu dönemde 2 milyar 40 milyon 54 bin tavuk yumurtası üretildi. 

        Ağustosta kesilen tavuk sayısı yıllık yüzde 1,6 yükselişle 128 milyon 675 bin olarak kayıtlara geçti.

        Ocak-ağustos döneminde de geçen yılın aynı dönemine kıyasla tavuk yumurtası üretimi yüzde 18,8, kesilen tavuk sayısı yüzde 1,4, tavuk eti üretimi yüzde 1,4 arttı.

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        #tavuk
        #TÜİK
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