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        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda TÜİK açıkladı: Yumurta, tavuk eti ve süt üretimi haziranda arttı

        TÜİK açıkladı: Yumurta, tavuk eti ve süt üretimi haziranda arttı

        Türkiye genelinde tavuk eti üretimi haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,7 artarak 232 bin 238 tona, tavuk yumurtası üretimi yüzde 21 yükselişle 1 milyar 838 milyon 966 bin adede çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Ağustos 2026 - 11:19 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Yumurta, tavuk eti ve süt üretimi Haziran'da arttı

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı. 

        Buna göre, haziranda 232 bin 238 ton tavuk eti üretildi. Üretim, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 14,7, bir önceki aya göre yüzde 14,8 arttı.

        Tavuk yumurtası üretimi, haziranda aylık bazda yüzde 1 azalırken, yıllık bazda yüzde 21 yükseldi. Bu dönemde 1 milyar 838 milyon 966 bin tavuk yumurtası üretildi. 

        Haziranda kesilen tavuk sayısı, yıllık yüzde 14,4 yükselişle 123 milyon 325 bin olarak kayıtlara geçti.

        Ocak-haziran döneminde de geçen yılın aynı dönemine kıyasla tavuk yumurtası üretimi yüzde 18,6, kesilen tavuk sayısı yüzde 1,2, tavuk eti üretimi yüzde 0,3 arttı.

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        SÜT ÜRETİMİ YÜZDE 6,5 ARTTI

        Öte yandan, Süt ve Süt Ürünleri Üretim verilerine göre ise ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 arttı. Ocak-Haziran döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5 arttı.

        Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, inek peyniri üretimi yüzde 8,5 arttı, ayran ve kefir üretimi yüzde 11,4 arttı, yoğurt üretimi yüzde 14,1 arttı, içme sütü üretimi yüzde 11,7 arttı, tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 11,8 arttı. Ocak-Haziran döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, inek peyniri üretimi yüzde 3,7 arttı, ayran ve kefir üretimi yüzde 9,4 arttı, yoğurt üretimi yüzde 9,4 arttı, içme sütü üretimi yüzde 9,5 arttı, tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 2,5 azaldı.

        Bir önceki ay 1 milyon 22 bin 587 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı Haziran ayında yüzde 2,7 oranında azalarak 995 bin 463 ton oldu.

        Bir önceki ay 157 bin 453 ton olan içme sütü üretimi Haziran ayında yüzde 11,2 oranında azalarak 139 bin 778 ton olarak gerçekleşti.

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