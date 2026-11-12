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        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda TÜİK açıkladı: Süt üretimi eylülde arttı

        TÜİK açıkladı: Süt üretimi eylülde arttı

        Türkiye genelinde toplanan inek sütü miktarı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,7 artışla 961 bin 915 tona yükseldi. Söz konusu ayda ayran ve kefir üretimi yıllık bazda yüzde 2,4 artışla 98 bin 985 tona yükseldi. Tereyağı ve sade yağ üretimi de yüzde 7,5 artışla 8 bin 432 ton olarak belirlendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Kasım 2026 - 10:33 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Süt üretimi eylülde arttı

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı.

        Buna göre, toplanan inek sütü miktarı, eylülde yıllık bazda yüzde 7,7 yükselerek 961 bin 915 tona ulaştı. Ocak-eylül döneminde de 2025'in aynı dönemine göre yüzde 3,3 artışla 8 milyon 824 bin 449 ton oldu.

        İçme sütü üretimi eylülde yıllık bazda yüzde 1,4 artarak 141 bin 25 ton olarak hesaplandı. Bu yılın 9 ayında da içme sütü üretimi yıllık bazda yüzde 7,4 yükselişle 1 milyon 322 bin 118 tona çıktı.

        Yoğurt üretimi eylülde 2025'in aynı ayına kıyasla yüzde 2,7 artışla 128 bin 288 tona, ocak-eylül döneminde de yıllık bazda yüzde 6,5 artışla 1 milyon 126 bin 83 tona ulaştı.

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        İnek peyniri üretimi eylülde yıllık bazda yüzde 4,8 artışla 74 bin 326 tona çıktı, ocak-eylül döneminde yüzde 3,7 yükselişle 647 bin 282 ton oldu.

        Söz konusu ayda ayran ve kefir üretimi yıllık bazda yüzde 2,4 artışla 98 bin 985 tona yükseldi. Tereyağı ve sade yağ üretimi de yüzde 7,5 artışla 8 bin 432 ton olarak belirlendi.

        Ocak-eylül döneminde ayran ve kefir üretimi yüzde 7 artarak 834 bin 27 tona çıkarken, tereyağı ve sade yağ üretimi yüzde 0,3 azalışla 83 bin 38 tona geriledi.

        Ağustosta 1 milyon 21 bin 399 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı, eylül ayında yüzde 5,8 azaldı.

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        Aynı dönemde 138 bin 885 ton olan içme sütü üretimi, eylülde yüzde 1,5 yükseliş gösterdi.

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        #süt ve süt ürünleri
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