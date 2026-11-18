Ulusal Kırmızı Et Konseyi (UKON) Başkanı Ahmet Hacıince, kırmızı et sektöründeki gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kırmızı etin, birey ve toplum sağlığı açısından taşıdığı önem nedeniyle bu yıl da dünya ve Türkiye piyasalarında stratejik ürün olma özelliğini koruduğunu dile getiren Hacıince, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) haziranda yayımladığı Gıda Görünümü Raporu'na göre dünya et üretiminin bu yıl yüzde 1 artışla 391,3 milyon tona ulaşmasının beklendiği bilgisini verdi.

Hacıince, dünya et ticaretinin de yıllık yüzde 1,1 artışla 43,9 milyon ton olarak gerçekleşmesinin öngörüldüğünü ifade etti.

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ABD Tarım Bakanlığının Ekim 2026 tahminlerine göre küresel sığır eti üretiminin bu yıl 60,2 milyon ton, gelecek yıl ise 60 milyon tonla yatay seyredeceğinin tahmin edildiğini belirten Hacıince, "Küresel sığır eti ihracatının 14 milyon tondan 13,9 milyon tona gerilemesi beklenmektedir. Fiyatlar açısından, 2025 yılında rekor seviyelere ulaşan FAO Et Fiyat Endeksi 2026 yılında da yüksek düzeyini korumuş ve Eylül 2026'da 127,9 puan ile bir önceki yılın aynı ayıyla aynı seviyede gerçekleşmiştir. Salgın hayvan hastalıkları, iklim koşulları ve jeopolitik gelişmeler, 2026 yılında da küresel kırmızı et arzı ve ticareti açısından başlıca risk unsurları olmayı sürdürmüştür." diye konuştu.

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"YERLİ ÜRETİME OLUMLU YANSIMASI BEKLENİYOR"

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre Türkiye'de, Haziran 2026 itibarıyla büyükbaş hayvan sayısının 17,8 milyon, küçükbaş hayvan sayısının ise 60,8 milyon baş olarak tespit edildiğini söyleyen Hacıince, "2026 yılı kırmızı et üretimine ilişkin TÜİK verileri henüz yayımlanmamış olmakla birlikte artan hayvan varlığının önümüzdeki dönemde yerli üretime olumlu yansıması beklenmektedir." ifadesini kullandı.

Hacıince, kırmızı et piyasasında arz ve talep dengesinin korunduğunu ve yıl genelinde fiyat istikrarının öne çıktığını dile getirerek, Et ve Süt Kurumunun yürüttüğü piyasa regülasyonu faaliyetlerinin de etkisiyle dana karkas fiyatlarının aylık ortalamalarda kilogram başına 577,73 ile 607,95 lira arasında istikrarlı bir seyir izlediğini söyledi.

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Yılın 10 ayında dana karkas fiyatlarının ortalamasının kilogram başına 590,65 lira, kuzu karkas fiyatlarının ortalamasının ise kilogram başına 600,49 lira olarak gerçekleştiğini belirten Hacıince, "Eylül 2026 itibarıyla 12 aylık ortalama tüketici enflasyonunun yüzde 31,49 olduğu dikkate alındığında, kırmızı et fiyatlarındaki artışın genel fiyat artışlarının altında kaldığı görülmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Hacıince, dana karkas fiyatlarının yıl içinde yatay seyretmesinin tüketicinin kırmızı ete erişimini desteklediğini vurgulayarak şunları ifade etti:

"Üretim tarafında ise bu durum, maliyet yönetimi ve verimliliğin önemini daha da artırmıştır. Kuzu karkas fiyatları yılın ilk 5 ayında kademeli olarak yükselerek mayısta aylık ortalama kilogram başına 612,78 liraya ulaşmış, Kurban Bayramı'nın ardından temmuzda kilogram başına 602,22 liraya gerilemiştir. Ağustos-eylül aylarında yaz dönemine özgü talep artışıyla yeniden yükselerek eylülde 621,14 lira olmuş ve ekimde yatay seyretmiştir. Aynı desen 2025'te de gözlenmiş, bu durum kuzu fiyatlarındaki hareketlerin her yıl aynı dönemlerde benzer biçimde tekrarlanan mevsimsel bir nitelik taşıdığını göstermiştir."

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Gelecek yıl için iç piyasa ihtiyacı esas alınarak 200 baş ve üzeri işletmelere 380 bin, 200 baş altı işletmelere 100 bin olmak üzere toplam 480 bin baş besilik sığır ithalatının planlandığını dile getiren Hacıince, besilik materyal temininde öngörülebilir bir takvimin ve kota disiplininin sürdürülmesini sektör açısından önemli gördüklerini söyledi.

"HEDEFİMİZ İHRACATA YÖNELEN BİR KIRMIZI ET SEKTÖRÜ"

Hacıince, 2026 yılının kırmızı et sektörü açısından fiyat istikrarının sağlandığı bir yıl olduğuna işaret ederek, söz konusu yılda hayvan varlığının arttığını ve besi materyalinde ithalata bağımlılığın kademeli olarak azaldığını bildirdi.

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Dana karkas fiyatlarının yıl içinde yatay seyretmesinin ve kırmızı et fiyatlarındaki yıllık artışın genel enflasyonun altında kalmasının tüketicinin ete erişimini desteklediğini belirten Hacıince, şunları kaydetti:

"Dünyada sığır ve küçükbaş eti arzının daraldığı, fiyatların tarihi yüksek seviyelerde seyrettiği bir dönemde yurt içi üretim kapasitesinin güçlendirilmesi, ülkemizin gıda arz güvenliği açısından stratejik bir kazanım niteliğindedir. Önümüzdeki dönemde sektörümüzün öncelikleri, yerli besi materyali arzının artırılması, üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve verimliliğin yükseltilmesi, hayvan sağlığı ve biyogüvenliğin güçlendirilmesi ile karkas sınıflandırma sisteminin hayata geçirilmesi olmalıdır. Bu çerçevede Konseyimiz, sözleşmeli etçi melezleme modeli ve cinsiyeti belirlenmiş etçi sperma desteği, Doğu Anadolu Bölgesi'nde damızlık varlığının korunmasına yönelik projeler ve yayla dönüşü ahır dolduran işletmelere yönelik vadeli yem desteği gibi tamamlayıcı tedbirlerin mevcut politikaları güçlendireceği kanaatindedir. Besicilerimizin maliyet disiplinine özen göstermesi de sektörün sağlıklı büyümesi açısından büyük önem taşımaktadır. Hedefimiz, dışa bağımlı olmaksızın ithalatı en aza indiren, verimliliği yüksek, tüketicinin kaliteli ve sağlıklı ürüne uygun fiyatla eriştiği ve ihracata yönelen bir kırmızı et sektörüdür."