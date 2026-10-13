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        Haberler Ekonomi Otomobil TURKA, TÜVTÜRK istasyonlarını devralmak üzere görüşmelere başladı

        TURKA, TÜVTÜRK istasyonlarını devralmak üzere görüşmelere başladı

        TURKA ile TÜVTÜRK tarafı arasında mevcut araç muayene istasyonlarının devralınmasına yönelik görüşmeler kapsamında iyi niyet anlaşması imzalandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Ekim 2026 - 21:25 Güncelleme:
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        TURKA, TÜVTÜRK istasyonlarını devralmak üzere görüşmelere başladı

        Türkiye’de 15 Ağustos 2027 itibarıyla başlayacak yeni dönem araç muayene hizmetlerini üstlenen TURKA mevcut TÜVTÜRK operasyonlarının tamamının devralınması için görüşmelere başladı. İyi niyet anlaşması hakkında bilgi veren TURKA Yönetim Kurulu Başkanı Halis Ezer, şunları söyledi:

        “2025’te ihaleyi kazanmamızla başlayan süreçte hızla yol aldık. Uluslararası alanda yetkin iş ortaklarımızla araç muayene sisteminin ihtiyaçlarını ve iyileştirme alanlarını belirledik, altyapı yatırımlarımız için çalışmalara başladık. İstanbul’daki örnek merkezimizde yeni nesil araç muayene yaklaşımımızı tanıttık. Şimdi de TÜVTÜRK operasyonlarının tamamının devralınmasına yönelik görüşmeleri yürütmek üzere karşılıklı mutabakatla yeni bir adım attık. İmzaladığımız iyi niyet anlaşması, bu görüşmelerin çerçevesini oluşturuyor” dedi.

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        Halis Ezer, devralınması planlanan istasyonların dönüşümüyle ilgili bilgi vererek, “Görüşmelerin sonucuna göre istasyonları devralırsak bunları programımızın bir parçası olarak TURKA standartlarında dönüştüreceğiz. Fiziki koşulları yenileyecek, muayene ekipmanlarını ve dijital sistemleri geliştirecek, yüksek teknolojiye dayalı hizmet modelimizin gerektirdiği altyapıyı oluşturacağız. Araç sahiplerine vaat ettiğimiz yeni nesil muayene hizmetini, TURKA ağına dahil olacak tüm merkezlerde aynı standartlarla sunacağız” diye konuştu.

        Ezer sözlerine şöyle devam etti:

        “İstasyon ağımızı her bölgenin ihtiyacını gözeterek oluşturuyoruz. Önceliğimiz, yüksek teknolojiyle donatılmış, yeterli kapasiteye sahip ve hizmet kalitesini esas alan bir araç muayene ağı oluşturmak.”

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        #TÜVTÜRK
        #araç muayene
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