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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Türkiye Enerji Zirvesi kapılarını 16. kez açtı

        Türkiye Enerji Zirvesi kapılarını 16. kez açtı

        16. Türkiye Enerji Zirvesi, "Avrupa-Akdeniz Bölgesi'nde Enerji Güvenliği ve Yatırım Fırsatları" temasıyla dün başladı. Kamu, özel sektör, uluslararası kuruluşlar ve düzenleyici otoritelerin temsilcilerini buluşturan zirvede, enerji güvenliği, bölgesel iş birliği ve yatırım olanakları ele alındı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Ekim 2026 - 11:28 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Türkiye Enerji Zirvesi kapılarını 16. kez açtı

        Enerji sektörünün ulusal ve uluslararası temsilcileri, 26–27 Ekim tarihlerinde düzenlenen 16. Türkiye Enerji Zirvesi kapsamında İstanbul’da bir araya geldi. Avrupa-Akdeniz bölgesini odağına alan zirve; kamu kurumları, enerji şirketleri, uluslararası kuruluşlar, düzenleyici otoriteler, finansman kuruluşları ve yatırımcılar arasında diyalog ve iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturdu.

        Zirvenin ilk gününde, küresel ve bölgesel gelişmelerin enerji piyasalarına etkileri, arz güvenliği ve yatırım ortamı farklı ülkelerden katılımcıların değerlendirmeleriyle ele alındı. Sunum ve oturumlarda, enerji dönüşümünün beraberinde getirdiği ihtiyaçlar, fırsatlar ve sektörün geleceğine ilişkin beklentiler paylaşıldı.

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        Açılışta Türkiye’den ve farklı ülkelerden üst düzey temsilciler yer aldı

        Zirve Başkanı Mustafa Akıncı’nın açılış konuşmasının ardından; Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu İşbirliği Başkanı ve Birinci Müsteşarı Maria Luisa Wyganowski, Lübnan Eski Enerji ve Su Bakanı Walid Fayad, Kazakistan Milli Ekonomi Bakan Yardımcısı Assan Darbayev ve İstanbul Vali Yardımcısı Dr. Suat Seyitoğlu açılış konuşmalarını gerçekleştirdi.

        Enerji diplomasisi ve bölgesel iş birliği öne çıktı

        Farklı ülkelerin enerji alanındaki önceliklerini ve deneyimlerini aynı platformda buluşturan zirvede, ortak ihtiyaçlar ve sınır ötesi iş birliği olanakları değerlendirildi. Avrupa-Akdeniz bölgesinde enerji güvenliğinin güçlendirilmesi ve yatırım fırsatlarının geliştirilmesi açısından uluslararası diyaloğun önemi vurgulandı.

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        Oturumların yanı sıra gün boyunca gerçekleşen görüşmeler, katılımcılara doğrudan temas kurma, bilgi ve deneyim paylaşma ve yeni iş birliklerini değerlendirme fırsatı sundu.

        Enerji güvenliği, jeopolitik gelişmeler ve yatırım ortamı birlikte ele alındı

        Zirvenin ana teması doğrultusunda, güvenli ve sürdürülebilir enerji arzı ile küresel ve bölgesel jeopolitik gelişmeler arasındaki ilişki değerlendirildi. Enerji dönüşümü, altyapı ihtiyaçları, finansman olanakları ve teknolojik gelişmelerin sektör üzerindeki etkileri, kamu ve özel sektörün farklı bakış açılarıyla ele alındı.

        Bölgesel ihtiyaçlara yanıt verecek yatırımların hayata geçirilmesinde kurumlar arası koordinasyonun ve uluslararası iş birliğinin rolü de gündemde yer aldı.

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        Bakan Bayraktar, 27 Ekim’de özel oturumda sektörle buluşacak

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, zirvenin ikinci gününde gerçekleştirilecek özel oturuma katılacak. Bayraktar, enerji sektörünün gündemine ilişkin değerlendirmelerini paylaşacak ve sektör temsilcilerinin sorularını yanıtlayacak.

        İkinci gün programında uluslararası kuruluşların ve düzenleyici otoritelerin temsilcileri de Avrupa-Akdeniz bölgesinin enerji geleceğine ilişkin görüşlerini aktaracak. Zirve, bölgesel iş birliği ve yatırım gündemine odaklanan oturumlarla devam edecek.

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