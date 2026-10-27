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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması'nda başvurular 30 Kasım'a kadar devam ediyor

        Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması'nda başvurular 30 Kasım'a kadar devam ediyor

        Garanti BBVA, KAGİDER ve Ekonomist Dergisi iş birliğiyle düzenlenen Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması'nın 20. dönem başvuruları 30 Kasım 2026'ya kadar devam ederken, beş kategoride toplam 3 milyon TL ödül verilecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Ekim 2026 - 12:25 Güncelleme:
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        Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması'nda başvurular 30 Kasım'a kadar devam ediyor

        Garanti BBVA'nın, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ve Ekonomist Dergisi iş birliğiyle hayata geçirdiği Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması, 20. kez Türkiye'nin ilham veren kadın girişimcilerini ödüllendirmeye hazırlanıyor. Kadın girişimcilerin başarı hikâyelerini görünür kılan yarışma, bu yıl da başarılarıyla fark yaratan kadın girişimcileri ödüllendirirken yeni başarı hikâyelerine ilham olmayı hedefliyor.

        Garanti BBVA, KAGİDER ve Ekonomist Dergisi iş birliğiyle düzenlenen yarışmanın 20. dönem başvuruları devam ediyor. Yirmi yıldır kadınların ekonomik hayattaki varlığını güçlendirmeyi, girişimcilik ekosistemine katkı sunmayı ve başarı hikâyelerini daha geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlayan yarışma, kadın girişimcilerin büyüme yolculuklarına da destek oluyor. Yarışmaya başvurular 30 Kasım 2026 tarihine kadar www.garantibbvakadingirisimci.com adresi üzerinden gerçekleştirilebilecek.

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        Yarışma kapsamında başarılarıyla fark yaratan kadın kuruculu girişimler toplam 3 milyon TL değerinde ödülle desteklenecek. Türkiye'nin Kadın Girişimcisi kategorisinin kazananı 1 milyon TL ödülün sahibi olurken; Türkiye'nin Teknolojide Gelecek Vadeden Kadın Girişimcisi, Türkiye'nin Yöresinde Sürdürülebilir Fark Yaratan Kadın Girişimcisi, Türkiye'nin Kadın Sosyal Etki Girişimcisi ve Türkiye'nin Kadın Kooperatifi kategorilerinin her birinde 500'er bin TL ödül verilecek.

        Kazananlara ayrıca bir yıl boyunca KAGİDER üyeliği, Ekonomist, Capital ve Elele dergilerine abonelik, Garanti BBVA iletişim desteği ve girişimcilik ekosisteminde güçlü network fırsatları da sunulacak.

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