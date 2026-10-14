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        Haberler Ekonomi Girişimcilik Türkiye’nin girişimci kadınları Gaziantep’te buluştu

        Türkiye’nin girişimci kadınları Gaziantep’te buluştu

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hepsiburada iş birliğinde yürütülen "Türkiye'nin Girişimci Kadınları Buluşuyor" programı, Gaziantep'te düzenlenen dördüncü buluşmayla devam etti. Programda kadın girişimcilere e-ticaret, dijital pazarlama, lojistik ve yapay zekâ destekli içerik üretimi konularında eğitim verildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Ekim 2026 - 17:00 Güncelleme:
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        Kadın girişimcilere e-ticaret eğitimi

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hepsiburada iş birliğinde yürütülen “Türkiye’nin Girişimci Kadınları Buluşuyor” programı, Ankara, Bursa ve Antalya’nın ardından dördüncü buluşmasını Gaziantep’te gerçekleştirdi.

        Girişimci kadınları, girişimci adaylarını ve kadın kooperatiflerini bir araya getiren programda, katılımcıların e-ticaret alanındaki bilgi ve yetkinliklerini geliştirmeye yönelik eğitimler düzenlenirken, Hepsiburada’nın girişimci kadınlara ve kadın kooperatiflerine sunduğu destekler de paylaşıldı.

        Türkiye’nin Girişimci Kadınları İş Birliği Protokolü kapsamında Gaziantep’te düzenlenen buluşmada, e-ticarete ilk kez adım atmaya hazırlanan kadınlardan işini dijital kanallarda büyütmek isteyen girişimcilere kadar farklı ihtiyaçlara yönelik konular ele alındı.

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        Katılımcılar, e-ticaretin temel adımlarından satış ve büyüme süreçlerine, lojistikten dijital pazarlamaya kadar pek çok konuda Hepsiburada ekiplerinin deneyimlerinden yararlanma imkanı buldu.

        E-TİCARETİN FARKLI AŞAMALARINA YÖNELİK UYGULAMALI EĞİTİMLER

        Gün boyunca gerçekleştirilen eğitimlerde mağaza açılışı, ürün listeleme, satış artırma yöntemleri ve yapay zeka destekli içerik üretimi gibi başlıklar ele alındı. Program kapsamında ayrıca HepsiJET’in lojistik ve teslimat çözümleri ile HepsiAd’in dijital reklam modelleri hakkında bilgi verildi.

        E-ticarete yeni başlayacak katılımcılara mağaza açılışından ilk satışa uzanan sürece ilişkin yol haritası sunulurken, halihazırda satış yapan girişimciler için büyüme, operasyon ve dijital pazarlama odağında bilgiler paylaşıldı. Böylece katılımcılar, kendi işlerinin bulunduğu aşamaya göre ihtiyaç duydukları konuları ele alma ve merak ettikleri sorulara yanıt bulma imkanı elde etti.

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        73 BİNDEN FAZLA GİRİŞİMCİ KADIN, 330'UN ÜZERİNDE KADIN KOOPERATİFİ

        Buluşmada, Hepsiburada’nın girişimci kadınların ve kadın kooperatiflerinin e-ticarette büyümelerini desteklemek amacıyla sunduğu fırsatlar da aktarıldı. Hepsiburada’da satış yapan girişimci kadınlar, 1 milyon TL ciroya ulaşana kadar yüzde 50 komisyon indiriminden yararlanıyor. Program kapsamında ayrıca HepsiAd reklam desteği ve ücretsiz profesyonel ürün fotoğraf çekimi imkanı sunuluyor.

        Kadın kooperatiflerine ise ilk 6 ay boyunca yüzde 0 komisyon uygulanıyor; sonraki dönemde komisyon oranı süresiz olarak yüzde 1’de sabitleniyor. Kooperatifler ayrıca ücretsiz kargo desteğinden de yararlanabiliyor.

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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının kadın girişimcilerin ve kadın kooperatiflerinin güçlenmesine yönelik deneyimi ile Hepsiburada’nın e-ticaret alanındaki bilgi birikimini buluşturan iş birliği kapsamında, kadınların dijital ekonomiye daha güçlü katılımını destekleyen çalışmalar devam edecek.

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        #kadın girişimciler
        #Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
        #e-ticaret
        #hepsiburada
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