TZOB açıkladı: Ekim ayında marketlerin zam şampiyonu belli oldu

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) ekim ayında üretici ve market fiyatlarında yaşanan değişimler ile tarımsal girdi maliyetlerine ilişkin raporunu yayımladı.

Rapora göre limondaki fiyat farkını yüzde 333,6 ile kuru incir, yüzde 282,7 ile havuç, yüzde 233,2 ile elma ve yüzde 232,8 ile iç fındık takip etti. Üreticideki fiyatına kıyasla limon markette 11 kat, kuru incir 4,3 kat, havuç 3,8 kat, elma ve iç fındık ise 3,3 kat fazlaya satıldı.

Üreticide 135 lira olan kuru incirin market fiyatı 585 lira 41 kuruşa, 12 lira 50 kuruş olan havucun 47 lira 84 kuruşa, 21 lira 66 kuruş olan elmanın 72 lira 17 kuruşa, 350 lira olan iç fındığın ise bin 164 lira 77 kuruşa yükseldiği kaydedildi.

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MARKETTE DOMATES FİYATI YÜZDE 62,9 ARTTI

Ekim ayında markette takip edilen 36 ürünün 25'inde fiyat artışı, 11'inde ise düşüş yaşandı. Fiyatı en fazla artan ürün yüzde 62,9 ile domates oldu. Domatesi yüzde 35,2 ile sivri biber, yüzde 34,1 ile mısırözü yağı, yüzde 32 ile salatalık ve yüzde 27,9 ile yeşil soğan izledi.

Markette fiyatı en fazla düşen ürün ise yüzde 16,5 ile limon olarak kayıtlara geçti. Limondaki düşüşü yüzde 8,9 ile maydanoz, yüzde 8,1 ile pirinç, yüzde 5,6 ile nohut ve yüzde 5,5 ile zeytinyağı takip etti.

ÜRETİCİDE DOMATES FİYATI YÜZDE 76,1 YÜKSELDİ

Üreticide 28 ürünün 15'inde fiyat artışı, 9'unda fiyat düşüşü görüldü, 4 üründe ise fiyat değişimi yaşanmadı. Üreticide fiyatı en fazla artan ürün yüzde 76,1 ile domates oldu. Domatesi yüzde 60,5 ile salatalık, yüzde 33,8 ile yeşil soğan, yüzde 33,7 ile yeşil fasulye ve yüzde 32,7 ile sivri biber takip etti.

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Üreticide fiyatı en fazla düşen ürün ise yüzde 44,3 ile limon oldu. Limondaki düşüşü yüzde 7,2 ile zeytinyağı, yüzde 5,5 ile Antep fıstığı, yüzde 5,4 ile fındık ve yüzde 5 ile patates izledi.

TZOB raporunda, zeytinyağı fiyatlarındaki düşüşün yeni hasat döneminin başlaması, zeytin rekoltesinin yüksek olması ve stoklarla birlikte arzın artmasından kaynaklandığı belirtildi. Limonda erkenci çeşitlerin hasadının devam etmesinin arzı artırarak fiyatları düşürdüğü, patateste ise hasat döneminin sonuna gelinmesi ve depolardaki ürün fazlasının düşük fiyatla piyasaya sunulmasının üretici fiyatlarını gerilettiği aktarıldı. Fındıkta fiyatların baskılanması ve Antep fıstığında hasadın sona ermesiyle piyasaya sunulan ürün miktarının artmasının da üretici fiyatlarındaki düşüşte etkili olduğu kaydedildi.

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Domates, salatalık, yeşil soğan, sivri biber ve kabakta fiyat artışlarının tarla üretiminden sera üretimine geçiş sürecinden kaynaklandığı belirtilirken, yeşil fasulyede hasat döneminin sonuna yaklaşılmasıyla arzın daralmasının fiyatları yükselttiği ifade edildi.

GÜBRE VE YEM FİYATLARINDA ARTIŞ

TZOB verilerine göre, ekim ayında gübre fiyatlarında bir önceki aya kıyasla artış görüldü. ÜRE gübresi yüzde 3, DAP gübresi yüzde 2,5, 20.20.0 kompoze gübresi yüzde 2, amonyum sülfat gübresi yüzde 0,3 oranında zamlandı. Amonyum nitrat gübresinin fiyatında ise değişiklik olmadı.

Geçen yılın aynı ayına göre amonyum nitrat gübresi yüzde 67,7, amonyum sülfat gübresi yüzde 56,7, 20.20.0 kompoze gübresi yüzde 42,3, DAP gübresi yüzde 39,7 ve ÜRE gübresi yüzde 18,3 oranında arttı.

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Ekim ayında bir önceki aya göre süt yemi yüzde 6,6, besi yemi yüzde 6,5 yükseldi. Yıllık bazda ise süt yemi fiyatlarında yüzde 38,9, besi yemi fiyatlarında yüzde 38,6 artış kaydedildi.

Raporda ayrıca elektrik fiyatlarının yıllık yüzde 25,1, tarım ilacı fiyatlarının yüzde 27,7 arttığı belirtildi. Mazot fiyatının ise ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 3,5, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 73,4 yükseldiği bildirildi.