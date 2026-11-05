Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfının projelerine iki ödül

Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı’nın, gıda ve beslenme alanındaki yaklaşık 20 yıllık deneyimiyle yürüttüğü iki önemli proje, ulusal ve uluslararası platformlarda ödüllendirildi.

Bilimsel bilginin toplum faydasına dönüşmesinde eğitimi stratejik bir araç olarak konumlandıran Vakıf, toplumsal farkındalık yaratma hedefini içeren beslenme eğitimi alanındaki yaklaşımıyla uluslararası bir başarıya imza attı.

Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı’nın, 2022’de hayata geçirdiği Sağlık Profesyonellerine Yönelik Beslenme ve Sağlık İletişim Programı, NNEdPro Global Institute ve International Academy of Nutrition Educators (IANE) tarafından düzenlenen NNEdPro-IANE 2026 Ödül Programı kapsamında “Medical Nutrition Education Award” kategorisinde birinciliğe layık görüldü.

REKLAM

Beslenme eğitiminde mükemmeliyet, bilimsel uzmanlık, yenilikçi eğitim uygulamaları ve yaratılan etki kriterleri doğrultusunda verilen ödül, Vakfın beslenme eğitimi ve sağlık iletişimi alanındaki yaklaşımının uluslararası düzeyde kabul gördüğünü ortaya koydu.

BİLİMİN GELECEĞİNE YATIRIM ALTIN PUSULA İLE TAÇLANDI

Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı’nın “bilimin geleceğine yatırım” vizyonuyla yürüttüğü Sabri Ülker Geleceğin Bilim Lideri Ödülü programı da Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri kapsamında SEDEFED Özel Ödülü’nü kazandı.

TÜHİD ve Sektörel Dernekler Federasyonu iş birliğiyle verilen SEDEFED Özel Ödülü kapsamında, sivil toplumun kamu, özel sektör ve uluslararası paydaşlarla birlikte hayata geçirdiği projeler ile toplumsal değer yaratan kurumsal çalışmalar değerlendiriliyor.

REKLAM

Sabri Ülker Geleceğin Bilim Lideri Ödülü’nün SEDEFED Özel Ödülü ile takdir görmesi, Vakfın genç bilim insanlarını destekleme ve bilimsel üretimin toplumsal faydaya dönüşmesini teşvik etme yaklaşımının somut başarısını ortaya koyuyor.

"BİLİME YAPILAN YATIRIMIN GERÇEK DEĞERİ, İNSAN HAYATINA KATKISIYLA ÖLÇÜLÜR"

Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı Başkanı Yahya Ülker, kazanılan iki ödüle ilişkin şunları söyledi:

“Sabri Ülker’in bilime, eğitime ve insan yetiştirmeye verdiği önemi geleceğe taşırken, yaptığımız her çalışmada toplum için kalıcı bir fayda üretmeyi hedefliyoruz. Bilime yapılan yatırımın gerçek değerinin, insanların hayatına katkısıyla ölçüldüğüne inanıyoruz.

REKLAM

Bu nedenle yeni bilgiyi üretecek genç araştırmacıları desteklemeyi ve bilimsel birikimin günlük yaşamda karşılık bulmasını birbirini tamamlayan sorumluluklar olarak görüyoruz. Sağlık profesyonellerinin güncel bilgiyi uygulamalarına taşıması da genç bir bilim insanının araştırmasını uluslararası iş birlikleriyle geliştirmesi de bu anlayışın bir parçası.

İki programımızın ulusal ve uluslararası düzeyde takdir görmesi bizler için gurur ve motivasyon kaynağı. Önümüzdeki dönemde de Türkiye’deki bilimsel birikimi dünyayla buluşturan iş birliklerini güçlendirmeye ve bilimin faydasını daha fazla insana ulaştırmaya devam edeceğiz.”

REKLAM

"GÜVENİLİR BİLGİNİN TOPLUM SAĞLIĞINA KATKISINI GÜÇLENDİRİYORUZ"

Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı Genel Sekreteri Begüm Mutuş, iki ödülün, Vakfın beslenme ve sağlık iletişimi çalışmalarının farklı platformlarda karşılık bulması açısından önemli olduğunu belirtti. Mutuş, şöyle devam etti:

“Vakfımızın çalışmalarını bilime yatırım yapmak ve toplumda farkındalık yaratmak öncelikleri şekillendiriyor. Bilim insanlarını destekleyerek yeni araştırmaların önünü açmayı, bilimsel bilgiyi sağlık profesyonelleri ve toplumla buluşturarak yaşam kalitesine katkıda bulunmayı önemsiyoruz.

Beslenme ve sağlık iletişimi programımızın uluslararası arenadaki birinciliğini ve bilimin geleceğine yatırım hedefiyle küresele açtığımız Sabri Ülker Geleceğin Bilim Lideri Ödülü’nün Altın Pusula’da gördüğü takdiri, belirlediğimiz önceliklerin somut karşılık bulduğunu göstermesi açısından son derece kıymetli buluyoruz. Çalışmalarımızı, bilimin gelişmesine ve güvenilir bilginin toplum sağlığına katkısının güçlenmesine odaklanarak sürdüreceğiz.”

REKLAM

ÖDÜL KAZANAN PROGRAMLAR HAKKINDA

Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı tarafından 2022’de hayata geçirilen Sağlık Profesyonellerine Yönelik Beslenme ve Sağlık İletişimi Programı, sağlık okuryazarlığını güçlendirmek ve bilgi kirliliğiyle mücadele etmek amacıyla aile hekimleri, iç hastalıkları uzmanları, pediatristler ve eczacıların beslenme alanındaki bilimsel, kanıta dayalı bilgi birikimini geliştirmeyi hedefliyor.

Çarpan Etkisi Modeli ile sağlık profesyonellerinin edindikleri bilgilerin hastaları aracılığıyla daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sunan programla bugüne kadar 62 eğitim içeriğiyle 75 binden fazla sağlık profesyoneline ulaşıldı, programın içerikleri 90 bin kez izlendi. Eğitimlere katılan aile hekimlerinin yüzde 88,4’ü, iç hastalıkları uzmanlarının ise yüzde 99,3’ü programın hastalarına daha iyi hizmet sunmalarına katkı sağladığını belirtti.