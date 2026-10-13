Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Emlak
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Maden Maden
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 12.226,77 %0,63
        DOLAR 49,3677 %0,15
        EURO 55,2586 %0,39
        GRAM ALTIN 6.644,98 %0,48
        BITCOIN 83.356,00 %0,44
        FAİZ 39,57 %0,30
        GÜMÜŞ GRAM 95,99 %0,36
        GBP/TRY 65,4122 %0,36
        EUR/USD 1,1184 %0,26
        BRENT PETROL 102,91 %0,00
        ÇEYREK ALTIN 10.864,54 %0,48
        Haberler Ekonomi Emlak Yapı Merkezi’nin Etiyopya davası şirket lehine sonuçlandı

        Yapı Merkezi’nin Etiyopya davası şirket lehine sonuçlandı

        Londra Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nin nihai kararıyla, karşı alacağın mahsubu sonrasında Yapı Merkezi lehine 307,6 milyon ABD doları net alacağa hükmedildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Ekim 2026 - 10:57 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Yapı Merkezi'nin Etiyopya davası şirket lehine sonuçlandı

        Yapı Merkezi İnşaat ile Ethiopian Railways Corporation (ERC) arasında, Awash–Kombolcha–Hara Gebeya Demiryolu Projesi kapsamında Londra Uluslararası Tahkim Mahkemesi (LCIA) nezdinde yürütülen uluslararası tahkim süreci sonuçlandı. 23 Eylül 2026 tarihli nihai karar 2 Ekim 2026 tarihinde taraflara resmen tebliğ edildi.

        Tahkim heyetinin kararı doğrultusunda, ERC’nin karşı alacağı mahsup edildikten sonra Yapı Merkezi lehine 30 Haziran 2026 itibarıyla toplam 307,6 milyon ABD doları net alacağa hükmedildi. Net anapara üzerinden yıllık yüzde 9 basit faiz, tam ödeme tarihine kadar işlemeye devam ediyor.

        Firmadan yapılan açıklamaya göre Tahkim kararı Yapı Merkezi lehine önemli bir alacak hakkı doğurmuş olmakla birlikte, söz konusu tutar henüz tahsil edilmiş değil. Yapı Merkezi, kararın uygulanması ve hükmedilen alacağın tahsili için gerekli hukuki ve ticari adımları ilgili taraflarla yapıcı ve profesyonel bir anlayışla takip ettiğini bildirdi.

        “SÖZLEŞME DİSİPLİNİMİZDEN TAVİZ VERMİYORUZ”

        Yapı Merkezi Holding CEO’su Veli Tan Kirtiş tahkim kararına ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

        “Bu karar, Yapı Merkezi’nin uluslararası projelerde sözleşme disiplinine, sorumlu proje yönetimine ve sözleşmesel haklarını koruma konusundaki kararlılığına verdiği önemin bir teyididir. Kararın uygulanmasına ve alacağım tahsiline ilişkin süreci ilgili taraflarla hukuki ve yapıcı bir anlayışla takip edeceğiz. Afrika’nın ulaşım altyapısının gelişimine katkı sağlamak ve kıtadaki uzun vadeli iş birliklerimizi sürdürme kararlılığımız ise aynı şekilde devam ediyor.”

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Etiyopya
        #tren
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Türkiye yolundan dönmeyecektir"
        "Türkiye yolundan dönmeyecektir"
        Altın sert düşerken alımlarını hızlandırdı
        Altın sert düşerken alımlarını hızlandırdı
        "Netanyahu Husilere müdahale etmek istedi, Selman reddetti"
        "Netanyahu Husilere müdahale etmek istedi, Selman reddetti"
        Elon Musk'tan Cumhuriyetçilere dev bağış
        Elon Musk'tan Cumhuriyetçilere dev bağış
        Şampiyonlar Ligi'nde dev randevu!
        Şampiyonlar Ligi'nde dev randevu!
        Pancar tarlasında katliam: 4 ölü
        Pancar tarlasında katliam: 4 ölü
        Avrupa'da namağlup F.Bahçe, Villa karşısında!
        Avrupa'da namağlup F.Bahçe, Villa karşısında!
        Mehmet Ali Erbil'den 'cenaze' itirafı
        Mehmet Ali Erbil'den 'cenaze' itirafı
        Cani kocaya son sözü Yargıtay söyledi
        Cani kocaya son sözü Yargıtay söyledi
        Rol arkadaşları yasta
        Rol arkadaşları yasta
        Fransa'da marketlere siber saldırı
        Fransa'da marketlere siber saldırı
        FIFA'nın Trump Tower'dan kiraladığı ofis 'boş'
        FIFA'nın Trump Tower'dan kiraladığı ofis 'boş'
        Üç tanesi 100 liraya satılıyor
        Üç tanesi 100 liraya satılıyor
        Etimesgut Belediyesi'ne operasyon! Çok sayıda gözaltı var
        Etimesgut Belediyesi'ne operasyon! Çok sayıda gözaltı var
        Kentsel dönüşüm çağrısı
        Kentsel dönüşüm çağrısı
        Sınırı aşana 170 bin liraya kadar ceza
        Sınırı aşana 170 bin liraya kadar ceza
        Polisle silahlı çatışmaya girdi! Rezidansta yaşandı
        Polisle silahlı çatışmaya girdi! Rezidansta yaşandı
        Ata Demirer'den uyarı
        Ata Demirer'den uyarı
        Grip olacağınızı hissediyorsanız ilk 24 saatte yapmanız gerekenler
        Grip olacağınızı hissediyorsanız ilk 24 saatte yapmanız gerekenler
        Kapıda bekleyen büyük tehlike
        Kapıda bekleyen büyük tehlike