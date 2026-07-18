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        Haberler Ekonomi Otomobil Yeni Maserati'ler Türkiye'ye geliyor

        Yeni Maserati'ler Türkiye'ye geliyor

        Maserati, ikonik Üç Dişli Mızrak logosunun 100. yılını kutladığı 2026 yılında ürün gamında kapsamlı bir yenilenmeye imza atıyor. Markanın İtalyan Gran Turismo anlayışını farklı gövde tiplerinde temsil eden Grecale, GranTurismo ve GranCabrio modelleri, yeni tasarım dili ve Formula 1 teknolojisinden ilham alan V6 Nettuno motorları ile Ekim ayı itibarıyla Türkiye'de satışa sunulacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Temmuz 2026 - 15:00 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Yeni Maserati'ler Türkiye'ye geliyor

        Modena merkezli İtalyan lüks otomobil üreticisi Maserati, marka tarihinin en önemli sembollerinden biri olan Trident logosunun 100. yılını, ürün gamında gerçekleştirdiği kapsamlı yenilenmeyle kutluyor.

        Yeni Grecale, yeni GranTurismo ve yeni GranCabrio’dan oluşan model ailesi, Maserati’nin güncel tasarım anlayışını ve performans odaklı yaklaşımını yansıtıyor. Daha alçak, daha yatay, daha keskin ve daha güçlü bir ön görünüm sunan yeni tasarım dili, modellerin sportif karakterini öne çıkarıyor.

        Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Alfa Romeo CEO’su ve Maserati COO’su Santo Ficili, yeni ürün gamıyla markanın temel değerlerinden biri olan İtalyan Gran Turismo anlayışını daha da güçlendirdiklerini belirtti. Ficili, tasarım, zarafet, performans ve üstün işçiliğin Maserati’nin özünü oluşturduğunu vurgulayarak, lüks segmentte büyümeyi sürdüreceklerini ifade etti.

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        TASARIM VE MOTORLARA GÜNCELLEME

        Yeni GranTurismo ve GranCabrio, yenilenen dış tasarımlarının yanı sıra daha rafine iç mekânları ve geliştirilmiş sürüş dinamikleriyle dikkat çekiyor. Motor ve şanzıman yeniden kalibre edilirken, elden geçirilen egzoz sistemi Maserati’nin karakteristik sesini daha belirgin hale getiriyor.

        Modellerde görev yapan 3.0 litrelik çift turbo V6 Nettuno motor, 490 HP ve 590 HP olmak üzere iki farklı güç seçeneğiyle sunuluyor. Trofeo versiyonlarında güç 590 HP’ye ulaşırken, 650 Nm tork ve standart Sportivo egzoz sistemi performans deneyimini tamamlıyor. GranTurismo Trofeo, 320 km/s’nin üzerinde maksimum hıza ulaşabiliyor.

        Tüm versiyonlarda standart olarak sunulan dört tekerlekten çekiş sistemi ile yüksekliği ve sertliği ayarlanabilen havalı süspansiyon, sportif sürüş ile uzun yol konforu arasında denge kuruyor.

        Maserati’nin tamamen elektrikli ürün ailesi Folgore da markanın performans anlayışını elektrikli çağa taşıyor. GranCabrio Folgore, 290 km/s maksimum hızıyla dünyanın en hızlı tamamen elektrikli üstü açık otomobilleri arasında yer alırken, GranTurismo Folgore 325 km/s maksimum hız, 760 HP sürekli güç ve 540 kilometrenin üzerinde menzil sunuyor.

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        Folgore modellerinde 800 volt mimari, biri ön aksta, ikisi arka aksta görev yapan üç bağımsız elektrik motoruyla bir araya geliyor. Sistem 1.200 HP’nin üzerinde kurulu güce sahipken, tekerleklere sürekli olarak 760 HP güç aktarabiliyor. 92.5 kWh kapasiteli batarya ise “T-bone” adı verilen özel yerleşim mimarisi sayesinde aracın yüksekliğinin düşük tutulmasına katkı sağlıyor.

        Bağımsız çalışan arka motorlar hassas tork vektör kontrolü sunarken, AWD Disconnect sistemi ön aksı 500 milisaniye içinde devreden çıkararak gücü arka aksa aktarabiliyor. Geliştirilen enerji yönetim algoritmaları sayesinde GranTurismo Folgore 540 kilometrenin üzerinde menzil değeriyle öne çıkıyor.

        MARKANIN EN KAPSAMLI SUV AİLESİ

        Maserati’nin SUV tarafındaki temsilcisi yeni Grecale ise markanın bugüne kadarki en kapsamlı lüks SUV ürün gamını oluşturuyor. Model ailesine ilk kez eklenen 390 HP güç üreten V6 Nettuno motor, düşük devirlerde daha yüksek tork ve daha akıcı güç aktarımı sunmak üzere özel olarak kalibre edildi. Motor, 2.000 dev/dak’da 2.0 litrelik motora kıyasla yüzde 32 daha fazla tork üretiyor.

        Yeni Grecale ürün gamı; Grecale, Modena, Grecale V6, Modena V6, Trofeo V6 ve Folgore olmak üzere altı farklı versiyondan oluşuyor. Motor seçenekleri ise 250 ve 300 HP’lik dört silindirli mild hybrid, 330 HP’lik mild hybrid, 390 ve 530 HP güç üreten V6 benzinli motorlar ile 550 HP’lik tamamen elektrikli Folgore alternatiflerini kapsıyor.

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