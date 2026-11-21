Mercedes-AMG, yüksek performanslı elektrikli otomobiller için geliştirdiği AMG.EA platformunu Türkiye'de tanıttı.

İstanbul Park'ta düzenlenen AMG Next Era etkinliğinde markanın yeni nesil GT 4-Kapı Coupé modeli sahneye çıktı. Tamamen elektrikli modelin GT 55 versiyonu Türkiye'de satışa sunulurken, daha yüksek performanslı GT 63 4MATIC+ versiyonunun ise özel siparişle müşterilere ulaştırılması planlanıyor.

Mercedes-Benz, yeni modelin yanı sıra 2027 yılında Türkiye pazarına sunacağı AMG modellerine ilişkin hedeflerini de açıkladı.

1169 BEYGİR GÜÇ, 200 NM TORK

Yeni Mercedes-AMG GT 4-Kapı Coupé, markanın yüksek performanslı elektrikli otomobiller için geliştirdiği AMG.EA mimarisini kullanan ilk seri üretim modeli olma özelliğini taşıyor.

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Türkiye'de satışa sunulan Mercedes-AMG GT 55 4-Kapı Coupé, üç elektrik motorundan toplam 816 beygir güç üretiyor. Modelin WLTP normlarına göre menzili 675 kilometreye kadar ulaşıyor.

Özel siparişle sunulacak Mercedes-AMG GT 63 4MATIC+ ise 1.169 beygir maksimum güç ve 2.000 Nm tork değerleriyle ürün gamının en güçlü versiyonu olarak öne çıkıyor.

Her iki modelde de yüksek performanslı elektrikli otomobiller için geliştirilen eksenel akılı motor teknolojisi kullanılıyor.

Geleneksel elektrik motorlarına göre daha kompakt bir yapıya sahip olan bu motorlar, yüksek güç ve tork değerlerini uzun süre koruyabilmek üzere tasarlandı.

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2027'DE 10'DAN FAZLA YENİ AMG MODELİ GELECEK

Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şenol Bayrak, İstanbul Park'taki lansmanda markanın Türkiye pazarına yönelik planlarını da paylaştı.

Formula 1'in gelecek yıl İstanbul'a geri dönmesini heyecanla beklediklerini söyleyen Bayrak, “Dünya genelindeki 'Top-End' modellerimiz arasında yaklaşık her 2 Mercedes-Benz otomobilden biri AMG imzası taşıyor. Tamamen elektrikli performans otomobilleri için geliştirilen AMG.EA mimarisi ile bu başarıyı bir sonraki seviyeye taşıyoruz. Mercedes-AMG GT 4-Kapı Coupé de bu mimari üzerinde geliştirilen ilk seri üretim modelimiz olarak bu dönüşümün öncülüğünü üstleniyor. 2027 yılı bizler için çok özel bir yıl, Mercedes- AMG’nin 60. yılını kutluyoruz" dedi.

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2027 yılında AMG ürün gamını ve müşteri deneyimini daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini belirten Bayrak, "Efsane V8 motorlu CLE 63’ün yanı sıra 10’dan fazla yeni AMG modelini Türkiye’de müşterilerimizle buluşturmayı planlıyoruz. Türkiye elektrikli AMG modellerde en büyük beşinci pazar olacak" diye konuştu.

10 DAKİKADA 460 KİLOMETRE MENZİL

Yeni Mercedes-AMG GT 4-Kapı Coupé'nin dikkat çeken özelliklerinden biri de hızlı şarj kapasitesi oldu.

800 voltluk elektrik mimarisine sahip otomobil, uygun şarj altyapısında 600 kW'ın üzerinde şarj gücüne ulaşabiliyor.

Bu sayede 10 dakikalık şarjla 70 kWh enerji depolanabiliyor. Bu miktar, WLTP ölçümlerine göre 460 kilometrenin üzerinde menzile karşılık geliyor.

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Beş dakikalık şarjla 41 kWh enerji alınabilirken, bataryanın yüzde 10'dan yüzde 80'e doldurulması için 11 dakika yeterli oluyor.

Söz konusu değerler, gerekli gücü sağlayabilen uygun şarj altyapısında elde edilebiliyor.

Mercedes-AMG'nin Affalterbach'taki tesislerinde geliştirilen yüksek performanslı batarya, Formula 1 ve AMG ONE projelerinden edinilen deneyimlerden yararlanıyor.

Bataryada kullanılan silindirik hücreler, elektrik iletmeyen özel bir yağla doğrudan soğutuluyor. Böylece yüksek performanslı kullanım ve hızlı şarj sırasında hücre sıcaklıklarının dengede tutulması amaçlanıyor.

ELEKTRİKLİ AMG'DE V8 MOTOR SESİ

Mercedes-Benz Otomobil Satış ve Pazarlama Direktörü Dr. Nadine Adam da, yeni GT 4-Kapı Coupé'de elektrikli motor teknolojisinin geleneksel AMG sürüş karakteriyle birleştirildiğini söyledi.

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Adam, "Yeni Mercedes-AMG GT 4-Kapı Coupé’de elektrikli performansı gerçek AMG duygusuyla buluşturuyoruz. AMGFORCE S+, 1.600’den fazla ses kullanılarak geliştirilen dijital ses sistemiyle gerçek bir V8 motor sesini yeniden yaratarak AMG’nin karakteristik ses deneyimini elektrikli çağa taşıyor. Launch Control ve Boost fonksiyonlarına özel ses sekansları da bu deneyimi daha da güçlendiriyor. Tamamen sürücü odaklı kokpitiyle her detay, sürücünün otomobille kurduğu bağı destekliyor. Tamamen elektrikli, ama yüzde yüz AMG" dedi.

Modelde sunulan AMG RACE ENGINEER sistemi ise sürücünün otomobilin karakterini farklı parametreler üzerinden ayarlamasına imkan tanıyor.

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Response Control, Agility Control ve Traction Control ayarlarıyla gaz tepkileri, çeviklik ve çekiş özellikleri değiştirilebiliyor. Boost fonksiyonu da ihtiyaç duyulduğunda kısa süreli ek güç sağlıyor.

YEDİ FARKLI SÜRÜŞ MODU BULUNUYOR

Yeni Mercedes-AMG GT 4-Kapı Coupé'de Comfort, Sport, AMGFORCE Sport+, Race, Slippery, Individual ve Eco olmak üzere yedi farklı sürüş programı bulunuyor.

Eco modu, Mercedes-AMG modellerinde ilk kez sunuluyor.

Otomobilin AMG ACTIVE RIDE CONTROL havalı süspansiyon sistemi ise sürüş konforu ile yüksek performans arasında farklı ayarlar yapılmasına olanak sağlıyor.

Hidrolik olarak birbirine bağlanan amortisörler, geleneksel viraj denge çubuklarının görevini üstlenirken sistem, otomobilin yüksekliğini sürüş koşullarına göre değiştirebiliyor.

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Modelin aerodinamik tasarımında da aktif bileşenler kullanılıyor. Ön bölümden arka difüzöre kadar uzanan gövde detayları, yüksek hızlarda hava akışının yönetilmesini amaçlıyor.