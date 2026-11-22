Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin (HES) 4 yaşında olduğunu belirterek, "Yusufeli, 275 metre gövde yüksekliği, ürettiği 5,6 milyar kilovatsaat elektrik ve ekonomimize sağladığı 16,7 milyar lirayı aşan katkıyla ülkemizin gururu olmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Yumaklı, NSosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda baraja ilişkin bilgi verdi.

Yusufeli Barajı'nın "mühendislik harikası" olarak 4 yaşına girdiğine işaret eden Yumaklı, "Yusufeli, 275 metre gövde yüksekliği, ürettiği 5,6 milyar kilovatsaat elektrik ve ekonomimize sağladığı 16,7 milyar lirayı aşan katkıyla ülkemizin gururu olmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

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Yumaklı'nın paylaşımında yer verdiği videoda Yusufeli Barajı ve HES'ine ilişkin bilgi de aktarıldı.

Buna göre Türkiye'nin en yüksek gövdeli barajı olarak ülke enerjisine güç katmaya devam eden Yusufeli, sınıfında da dünyanın 5'inci en yükseği olarak dikkati çekiyor.

Söz konusu barajda 22 Kasım 2022'de su tutulurken Kasım 2023'te ilk enerji üretimi yapıldı ve Mart 2024'te tam kapasiteyle enerji üretimine başlandı.