Ekonomik güven 1 yılın dibinde 0:00 / 0:00

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TÜİK temmuz ayı ekonomik güven endeksi gerçekleşmelerini açıkladı.

Buna göre ekonomik güven endeksi Haziran ayında 93.6 iken, Temmuz ayında yüzde 0.2 oranında azalarak 93.4 değerini aldı.

TÜKETİCİDE YÜKSELİŞ

Bir önceki aya göre temmuz ayında reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 2, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1.5, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 4.5 düştü. Buna karşılık tüketici güven endeksi yüzde 7.4, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 2.4 yükseldi.

Ekonomik güven endeksi, güven endeksleri ve değişim oranları:

Endeks Bir önceki aya göre

değişim oranı (%) Haziran Temmuz Haziran Temmuz Ekonomik güven endeksi 93,6 93,4 -3,3 -0,2 Tüketici güven endeksi 63,4 68,0 -6,2 7,4 Reel kesim güven endeksi 104,6 102,5 -2,2 -2,0 Hizmet sektörü güven endeksi 119,6 117,8 -1,7 -1,5 Perakende sektörü güven endeksi 118,7 113,4 -2,3 -4,5 İnşaat sektörü güven endeksi 83,0 85,0 1,7 2,4

Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.