Ekonomik güven 1 yılın dibinde

TÜİK temmuz ayı ekonomik güven endeksi gerçekleşmelerini açıkladı.
Buna göre ekonomik güven endeksi Haziran ayında 93.6 iken, Temmuz ayında yüzde 0.2 oranında azalarak 93.4 değerini aldı.
TÜKETİCİDE YÜKSELİŞ
Bir önceki aya göre temmuz ayında reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 2, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1.5, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 4.5 düştü. Buna karşılık tüketici güven endeksi yüzde 7.4, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 2.4 yükseldi.
Ekonomik güven endeksi, güven endeksleri ve değişim oranları:
|Endeks
|Bir önceki aya göre
değişim oranı (%)
|Haziran
|Temmuz
|Haziran
|Temmuz
|Ekonomik güven endeksi
|93,6
|93,4
|-3,3
|-0,2
|Tüketici güven endeksi
|63,4
|68,0
|-6,2
|7,4
|Reel kesim güven endeksi
|104,6
|102,5
|-2,2
|-2,0
|Hizmet sektörü güven endeksi
|119,6
|117,8
|-1,7
|-1,5
|Perakende sektörü güven endeksi
|118,7
|113,4
|-2,3
|-4,5
|İnşaat sektörü güven endeksi
|83,0
|85,0
|1,7
|2,4
Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.
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