Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2026-EKPSS) ve kura başvuru kılavuzu yayımlandı. Böylece EKPSS başvuruları başladı. 4 Şubat’ta başlayan başvuru süreci 24 Şubat’ta sona erecek. Sınav/kura başvuru ücretini süresi içinde yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak ve işleme alınmayacak. Peki, ÖSYM kılavuzu ile EKPSS başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? İşte, 2026 EKPSS başvuru ekranı ve ücreti…