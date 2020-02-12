EKPSS başvurusu ücreti ne kadar? EKPSS başvuru ücreti nereye yatırılır? soruları ÖSYM tarafından bugün son kez alınacak olan EKPSS başvuruları nedeniyle soruluyor. EKPSS başvuru şartlarında öne çıkan başlıklardan birisi sağlık kurulu raporlarında %40’tan daha fazla engelli olduğunun belirtilmesi. İşte 2020 EKPSS ile ilgili detaylar...

EKPSS BAŞVURULARI İÇİN SON GÜN! İŞTE 2020 KILAVUZU

ÖSYM, tarafından bugün son kez alınacak EKPSS, 26 Nisan 2020 tarihinde adayların katılımı ile birlikte uygulanacak. Kuraya katılacaklar için başvurular 28 Nisan - 12 Mayıs 2020 tarihlerinde alınacak.

EKPSS 2020 BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

Adayların sınav başvurularının geçerli olması için sınav ve kura ücretlerini en geç 13 Şubat 2020 yani yarın ödemeleri gerekiyor.

EKPSS BAŞVRUU ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM'nin kılavuzuna göre, EKPSS başvuru ücreti her bir aday için 120,00 TL’dir. 35,00 TL aday tarafından 24 ocak-13 şubat 2020 tarihleri arasında yatırılacak. 85,00 TL ise aile, çalışma ve sosyal hızmetler bakanlığı tarafından sınava girecek her bir aday için ÖSYM hesabına yatırılacak.

Kuraya katılacak adaylar için başvuru ücreti 20 TL. bu ücret, aday tarafından 28 nisan-13 mayıs 2020 tarihleri arasında kura başurusu yapılırken yatırılacak.

EKPSS ÜCRETİ NEREYE YATIRILIR?

*Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebilecektir.

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

Sınav/Kura başvuru ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartıyla da yatırılabilecektir.

Adayların, Sınav/Kura başvuru ücretini yatırırken banka görevlisine; EKPSS/Kura’ya başvuru yaparken bildirdiği T.C. Kimlik Numarası, adı ve soyadı ile sınav adını söylemeleri gerekmektedir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet aracılığıyla da ücret yatırabilirler. Banka şubesinden ödeme yapacak adaylar, Bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmalıdır.

Sınav/Kura başvuru ücretini yatıran adayların banka şubesinden ayrılmadan önce, kendilerine verilen banka dekontunu dikkatle incelemeleri, bilgilerinde yanlışlık yoksa bankadan ayrılmaları, yanlışlık varsa mutlaka düzelttirerek bankadan ayrılmaları gerekmektedir.

Adaylar, başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adayların başvuruları tamamlanmamış olacağından, sisteme girilmiş olan başvuru bilgileri silinecek, başvuru kayıt bilgileri iptal edilecek, bina/salon atamaları yapılmayacak, bu adaylar için Sınava Giriş Belgesi de düzenlenmeyecektir.