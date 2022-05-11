EKPSS sınavına giren adaylar bir yandan 28 Nisan'da başlayan kura başvurularının ne zaman sona ereceğini merak ederken, bir yandan da EKPSS sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte EKSPSS'ye ilişkin merak edilen soruların yanıtı...

2022 EKPSS KURA BAŞVURUSU NE ZAMAN?

ÖSYM 2022 sınav takvimine göre Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı için 28 Nisan'da başlayan kura başvuruları 17 Mayıs 2022 tarihinde sona erecek.

Bu tarihlerde başvurularını tamamlayamayan adaylar için geç başvuru günü 7-8 Haziran 2022 tarihleri olacak.

EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EKPSS sonuçları 20 Mayıs tarihinde açıklanacak. Sınav ve yerleştirme sonuçları, adayların adreslerine postalanmayacaktır. Adaylar, sınav ve yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.