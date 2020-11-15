Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) merkezi olarak düzenleniyor. Sınava giren adaylar sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. ÖSYM sınav sonuç tarihlerini açıkladı! Peki EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS kura başvuru tarihi ne zaman? İşte ÖSYM'den EKPSS açıklamaları...

EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları 17.12.2020 tarihinde erişime açılacak. Sınav ve yerleştirme sonuçları, adayların adreslerine postalanmayacaktır. Adaylar, sınav ve yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

Sınav sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

ÖSYM SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

EKPSS KURA BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

EKPSS kura başvuruları 18 Kasım ve 30 Kasım tarihleri aralığında yapılacak.

EKPSS sonuçlarına ve kuraya göre yapılacak yerleştirme işlemleri ile ilgili olarak ÖSYM tarafından bir Tercih Kılavuzu hazırlanarak ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Tercih Kılavuzda engellilerin yerleştirileceği kadrolar, kadro sayıları ve koşulları, tercihlerin alınması ve yerleştirme işlemleri ile ilgili kurallar yer alacaktır. Tercihlerin alınacağı tarih ile ilgili bilgi ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden adaylara ve kamuoyuna duyurulacaktır.