Eylül ayının gelmesiyle engelli memur atamasını bekleyen adayların gözü kulağı EKPSS tercih kılavuzu açıklamalarına çevrildi. Engelli personel kontenjanları ile tercihlerini yapacak olan adaylar başvurularını ÖSYM şifre ve T.C kimlik numarasıyla gerçekleştirecek. Engelli memur alımı EKPSS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?