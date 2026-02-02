EKPSS tercih sonuçları açıklandı! 2026 Engelli Kamu Personeli EKPSS kura yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı

EKPSS KURA İLE ATAMALAR NASIL YAPILACAK?

Kura usulü ile yapılacak yerleştirmeler, eğitim durumu ilkokul, ortaokul veya ilköğretim olan adayları kapsıyor. Bu adayların tercih listeleri, tercih ettikleri kadrolara göre sistem tarafından otomatik olarak değerlendiriliyor. Puan üstünlüğü ve tercih sıralaması dikkate alınarak yapılan bu yerleştirmelerde, herhangi bir kadroya yerleşen adayların atama süreci ilgili kamu kurumları tarafından başlatılacak. Kamu kurumlarına yerleşmeye hak kazananların, ilan edilen süreler içerisinde gerekli belgelerle birlikte kurumlara müracaat etmesi gerekecek.