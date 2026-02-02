Habertürk
Habertürk
        EKPSS tercih sonuçları açıklandı! 2026 Engelli Kamu Personeli EKPSS kura yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı

        Kamu kurumlarında görev almayı bekleyen binlerce engelli aday için EKPSS tercih sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan duyuruda 2026-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu'nda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyi kadrolarına, engelli kamu personeli yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır ifadesi yer aldı. Peki EKPSS kura yerleştirme sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, EKPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı

        Giriş: 02.02.2026 - 11:47 Güncelleme: 02.02.2026 - 11:47
        Engelli Kamu Personeli EKPSS tercih sonucu belli oldu. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 2 Şubat 2026 tarihinde saat 11.26'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir. İşte, ÖSYM ile EKPSS tercih sonuçları sorgulama sayfası

        EKPSS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

        DUYURU

        (2 Şubat 2026)

        2026-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme: Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

        2026-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu’nda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyi kadrolarına, engelli kamu personeli yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

        Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 2 Şubat 2026 tarihinde saat 11.26'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

        Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

        Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

        ÖSYM BAŞKANLIĞI

        EKPSS KURA SONUCU İÇİN TIKLAYINIZ

        EKPSS KURA İLE ATAMALAR NASIL YAPILACAK?

        Kura usulü ile yapılacak yerleştirmeler, eğitim durumu ilkokul, ortaokul veya ilköğretim olan adayları kapsıyor. Bu adayların tercih listeleri, tercih ettikleri kadrolara göre sistem tarafından otomatik olarak değerlendiriliyor. Puan üstünlüğü ve tercih sıralaması dikkate alınarak yapılan bu yerleştirmelerde, herhangi bir kadroya yerleşen adayların atama süreci ilgili kamu kurumları tarafından başlatılacak. Kamu kurumlarına yerleşmeye hak kazananların, ilan edilen süreler içerisinde gerekli belgelerle birlikte kurumlara müracaat etmesi gerekecek.

