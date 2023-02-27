EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ÖSYM, EKPSS tercih sonuçlarını henüz açıklamadı ve ne zaman açıklanacağına ilişkin bir açıklama da yapmadı. Geçtiğimiz yıl tercihler yapıldıktan 1 ay sonra yerleştirme sonuçları açıklanmıştı.



Söz konusu sonuçların açıklanmamasının milletimizi derinden üzen Kahramanmaraş ve Gaziantep merkezli depremler nedeniyle gecikmiş olabileceği tahmin ediliyor.