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        Haberler Bilgi Yaşam EKPSS tercihleri ne zaman, başladı mı? 2025 EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

        EKPSS tercihleri ne zaman, başladı mı? 2025 EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

        Kamuya engelli personel alımı için bekleyenler EKPSS tercih kılavuzuna göre hareket edecek. EKPSS sonuçlarına ve kuraya göre yapılacak yerleştirme işlemleri ile ilgili olarak ÖSYM tarafından bir Tercih Kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin https://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Peki EKPSS tercihleri ne zaman, başladı mı? 2025 EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2025 - 17:39 Güncelleme: 08.01.2025 - 17:40
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        EKPSS tercihleri ÖSYM tarafından duyurulacak. ÖSYM Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı Nisan ayında gerçekleştirilmişti. Sınav sonuçları da değerlendirme işlemlerinin ardından adayların erişimine açılmıştı. Peki EKPSS tercihleri ne zaman, başladı mı?

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        EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

        EKPSS'den alınan puan ve kura ile yapılacak olan yerleştirme işlemleri hakkında ÖSYM tarafından bir tercih kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin https://www.osym.gov.tr internet adresi üzerinden duyurulacak.

        Ocak ayı içersinde EKPSS tercih sürecinin başlaması bekleniyor.

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        EKPSS TERCİH VE YERLEŞTİRME

        EKPSS sonuçlarına ve kuraya göre yapılacak yerleştirme işlemleri ile ilgili olarak ÖSYM tarafından bir Tercih Kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin https://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Tercih Kılavuzda engellilerin yerleştirileceği kadrolar, kadro sayıları ve koşulları, tercihlerin alınması ve yerleştirme işlemleri ile ilgili kurallar yer alacaktır. Tercihlerin alınacağı tarih ile ilgili bilgi ÖSYM'nin https://www.osym.gov.tr internet adresinden adaylara ve kamuoyuna duyurulacaktır.

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