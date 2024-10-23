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        Haberler Bilgi Yaşam EKPSS tercihleri ne zaman? EKPSS 2024 tercih kılavuzu yayınlandı mı?

        EKPSS tercihleri ne zaman? EKPSS 2024 tercih kılavuzu yayınlandı mı?

        Engelli memur ataması için EKPSS tercihleri ÖSYM AİS ekranı üzerinden yapılacak. Bu süreçte EKPSS tercih kılavuzu adaylara yol gösterecek. Kontenjan ve kadrolar da kılavuzda yer alacak. Peki, EKPSS tercihleri ne zaman? EKPSS 2024 tercih kılavuzu yayınlandı mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2024 - 12:45 Güncelleme: 23.10.2024 - 12:45
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        EKPSS tercihleri için geri sayım sürüyor. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılım sağlayan adaylar, tercih işlemlerini kılavuzunda yer alan boş kontenjanlar ve puanlara göre gerçekleştirecek. Peki, 2024 EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak?

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        EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        2024 EKPSS tercih tarihleri henüz belli olmadı.

        ÖSYM tarafından yayımlanacak 2024 EKPSS tercih kılavuzu ile birlikte tercih tarihleri netleşmiş olacak.

        EKPSS tercihleri hakkında ÖSYM'den resmi bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

        EKPSS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

        EKPSS sonuçlarına ve kuraya göre yapılacak yerleştirme işlemleri ile ilgili olarak ÖSYM tarafından bir tercih kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.

        Tercih kılavuzunda engellilerin yerleştirileceği kadrolar, kadro sayıları ve koşulları, tercihlerin alınması ve yerleştirme işlemleri ile ilgili kurallar yer alacak.

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        Tercihlerin alınacağı tarih ile ilgili bilgi ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden adaylara ve kamuoyuna duyurulacaktır.

        ORTAÖĞRETİM EKPSS TABAN PUANLARI

        ÖN LİSANS EKPSS TABAN PUANLARI

        LİSANS EKPSS TABAN PUANLARI

        EKPSS TABAN (ATAMA) PUANLARI AÇIKLANDI MI?

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) son olarak 2024-EKPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanları açıklamıştı.

        Puanlar ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyine göre farklılık gösteriyor. Aşağıdaki linklere tıklayarak son yapılan atamalardaki taban puanlara ulaşabilirsiniz.

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