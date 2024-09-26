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        Haberler Bilgi Yaşam EKPSS tercihleri ne zaman? ÖSYM 2024 EKPSS engelli memur alımı tercihleri nasıl ve nereden yapılır?

        EKPSS tercihleri ne zaman? EKPSS engelli memur alımı tercihleri nasıl ve nereden yapılır?

        Engelli memur alımı sonuçları sonrası EKPSS tercih tarihleri araştırılıyor. ÖSYM tarafından yapılacak son dakika açıklaması sonrası EKPSS tercih süreci başlayacak. Tercih işlemleri ÖSYM AİS üzerinden yapılıyor. Adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sisteme giriş yaparak tercihlerini ÖSYM'ye bildirebilirler. İşte 2024 EKPSS tercihlerine ilişkin detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2024 - 14:56 Güncelleme: 26.09.2024 - 14:56
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        ÖSYM tarafından yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları doğrultusunda kura usulü ile kamu kurum ve kuruşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacak. Engelli Kamu Personeli Sınavı sonuçlarının Mayıs ayında ilan edilmesinin ardından gözler tercih sürecine çevrildi. Peki EKPSS tercihleri ne zaman? EKPSS engelli memur alımı tercihleri nasıl ve nereden yapılır?

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        EKPSS 2024 TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

        EKPSS 2024 tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. ÖSYM EKPSS tercih takviminin netleşmesiyle kılavuzun da paylaşılması bekleniyor.

        EKPSS TERCİH EKRANI

        EKPSS tercihleri ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sayfası AİS üzerinden yapılacak.

        EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        EKPSS 2024 tercih takvimi ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Geçen yıllar göz önünde bulundurulduğunda sonuçların ilan edilmesinin ardından tercih döneminin de önümüzdeki haftalarda başlaması bekleniyor.

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