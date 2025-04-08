İmamoğlu'nun babasının evinde arama yapıldı
Balıkesir'de jandarma ekipleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında 23 Mart'ta tutuklanıp görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'na ait yazlık evde arama yaptı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında 19 Mart'ta gözaltına alındı. Ekrem İmamoğlu, 23 Mart'ta tutuklandı.
BABASININ YAZLIĞINDA ARAMA
DHA'daki habere göre soruşturma sürerken, dün jandarma ekipleri Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'na ait Edremit ilçesi Güre Mahallesi'ndeki yazlık eve gitti.
ÇİLİNGİRLE KAPI AÇILDI
Evin kapısını çilingire açtırarak giren jandarma ekipleri, arama yaptı. Ekiplerin evde yaptıkları arama sonrası bölgeden ayrıldığı öğrenildi.