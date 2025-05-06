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        Haberler Gündem Eğitim Ekrem İmamoğlu'nun diploması veri tabanından silindi

        İmamoğlu'nun diploması veri tabanından silindi

        İstanbul Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploma bilgisini üniversitenin veri tabanından sildi. İmamoğlu'nun diplomasının e-devletinden görülmediği belirtildi. Öte yandan İmamoğlu'nun avukatları tarafından diplomanın iptalinin itirazı için dava açıldı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 06.05.2025 - 14:38 Güncelleme: 06.05.2025 - 14:45
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        İmamoğlu'nun diploması veri tabanından silindi
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        İstanbul Üniversitesi tarafından, 18 Mart'ta, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesinin ardından önemli bir gelişme daha yaşandı.

        ÜNİVERSİTE VERİ TABANINDAN SİLDİ

        Edinilen bilgiye göre üniversite tarafından, İmamoğlu'nun diploma bilgisi de üniversitenin veri tabanından silindi. İmamoğlu'nun diplomasının e-devletinden görülmediği öğrenildi.

        İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivanoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi: "Müvekkilim Ekrem İmamoğlu’nun 31 yıl önce hukuka uygun olarak aldığı üniversite diploması, hukuk devleti ilkelerine açıkça aykırı biçimde ve idari yetkinin kötüye kullanılmasıyla 18 Mart 2025 tarihinde iptal edilmiştir.

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        "İŞLEMİN İPTALİ İÇİN DAVAMIZI AÇTIK"

        Tüm evrensel hukuk ilkelerine, Anayasa’ya ve idare hukukuna aykırı olan bu işlemin iptali için bugün, 6 Mayıs 2025 tarihinde İstanbul İdare Mahkemesi’nde davamızı açmış bulunuyoruz.

        Bilindiği üzere 6 Mayıs, Türkiye tarihinde demokrasi, hukuk ve tam bağımsızlık idealleri için mücadele edenlerin sembol günüdür. Ekrem İmamoğlu’nun 2019’da kazandığı İstanbul seçimlerinin haksız ve hukuksuz iptali de yine bir 6 Mayıs gününde yaşanmıştır. Tam da bu nedenle, hukuksuzluklara karşı verilen demokrasi, adalet ve bağımsızlık mücadelesinin simgesi olan 6 Mayıs tarihinde davamızı açmayı anlamlı ve önemli bulduk.

        "MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK"

        Bu dava, yalnızca Sayın Ekrem İmamoğlu’nun kişisel hukukunu koruma amacı taşımamaktadır. Aynı zamanda, hukuk devletinin, hukuki güvenlik ilkesinin ve temel hak ve özgürlüklerin korunması adına yürüttüğümüz bir mücadeledir. Bu mücadeleyi, hukuk kurallarına bağlılığımız ve bağımsız yargıya olan güvenimizle sonuna kadar sürdüreceğiz. Adalet yerini buluncaya kadar kararlılıkla mücadelemize devam edecek, hukuksuzluk karşısında asla boyun eğmeyeceğiz."

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