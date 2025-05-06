İstanbul Üniversitesi tarafından, 18 Mart'ta, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesinin ardından önemli bir gelişme daha yaşandı.

ÜNİVERSİTE VERİ TABANINDAN SİLDİ

Edinilen bilgiye göre üniversite tarafından, İmamoğlu'nun diploma bilgisi de üniversitenin veri tabanından silindi. İmamoğlu'nun diplomasının e-devletinden görülmediği öğrenildi.

İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivanoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi: "Müvekkilim Ekrem İmamoğlu’nun 31 yıl önce hukuka uygun olarak aldığı üniversite diploması, hukuk devleti ilkelerine açıkça aykırı biçimde ve idari yetkinin kötüye kullanılmasıyla 18 Mart 2025 tarihinde iptal edilmiştir.

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"İŞLEMİN İPTALİ İÇİN DAVAMIZI AÇTIK"

Tüm evrensel hukuk ilkelerine, Anayasa’ya ve idare hukukuna aykırı olan bu işlemin iptali için bugün, 6 Mayıs 2025 tarihinde İstanbul İdare Mahkemesi’nde davamızı açmış bulunuyoruz.

Bilindiği üzere 6 Mayıs, Türkiye tarihinde demokrasi, hukuk ve tam bağımsızlık idealleri için mücadele edenlerin sembol günüdür. Ekrem İmamoğlu’nun 2019’da kazandığı İstanbul seçimlerinin haksız ve hukuksuz iptali de yine bir 6 Mayıs gününde yaşanmıştır. Tam da bu nedenle, hukuksuzluklara karşı verilen demokrasi, adalet ve bağımsızlık mücadelesinin simgesi olan 6 Mayıs tarihinde davamızı açmayı anlamlı ve önemli bulduk.