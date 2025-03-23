Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından İBB’de ne olacak?

Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır’ın aktardığına göre İmamoğlu tutuklandığı için İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılması bekleniyor.

Yerine bir kayyum ataması olup olmayacağına ise yine bakanlık karar verecek. Ancak; Ankara’da İmamoğlu'nun yerine hakkında terör soruşturması kapsamında tutuklama kararı verilmemesi nedeniyle kayyum ataması yapılmayacağı konuşuluyor.

Konuşulduğu gibi kayyum ataması olmaması durumunda İBB Meclisi’nde yapılacak bir seçim sonucunda İmamoğlu’nun yerine gelecek isim belli olacak. İBB Meclisi’nde CHP çoğunluğu olduğu için yine CHP’li bir ilçe belediye başkanı ya da meclis üyesi yeni İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olacak.

ŞİŞLİ’DE KAYYUM BEKLENİYOR

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Kent Uzlaşısı kapsamında “teröre yardım” suçundan tutuklandığı için yerine kayyum atanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Buna göre, Şahan önce İçişleri Bakanlığı tarafından bu soruşturma gerekçe gösterilerek görevinden uzaklaştırılacak. Yerine ise daha önceki uygulamalarda olduğu gibi bir kaymakam ya da mülki idare amiri yeni belediye başkanı olarak görevlendirilecek.

REKLAM

Ekrem İmamoğlu tutuklandı Haberi Görüntüle

YASA NE DİYOR?

Kayyum görevlendirme usulü Belediyeler Kanunu'nun 45. maddesinde düzenleniyor. İşte o düzenleme; "Ancak, belediye başkanı veya başkan vekili ya da meclis üyesinin terör veya terör örgütlerine yardım ve yataklık suçları sebebiyle görevden uzaklaştırılması veya tutuklanması ya da kamu hizmetinden yasaklanması veya başkanlık sıfatı veya meclis üyeliğinin sona ermesi hallerinde 46. maddedeki makamlarca belediye başkanı veya başkan vekili ya da meclis üyesi görevlendirilir."

Düzenleme, "terör örgütüne yardım sebebiyle görevden uzaklaştırılmasına" karar verilen belediye başkanının yerine görevlendirme yapılabileceği öngörüyor. Yani tutuklama olmasa ile bu tedbire başvurulabiliyor. İmamoğlu’nun terör suçundan tutuklanmaması kayyum atanması ihtimalini zayıflatsa da yasa İçişleri Bakanlığı’na İmamoğlu yönünden de yetki tanıyor. Bakanlığın insiyatifi ne şekilde kullanacağı kısa bir süre içerisinde belli olacak.