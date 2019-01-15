Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ) tarafından İstanbul Avrupa yakasında geçen yıl elektrikte en yüksek tüketimin 1 Mart'ta, en düşük tüketim ise 17 Haziran'da gerçekleştirildiği bildirildi.
Şirketten yapılan açıklamada, İstanbul Avrupa yakasında elektrik tüketiminin geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 2,4 artarak 27 milyon 290 bin megavatsaate ulaştığı belirtildi.
Yıl içinde en yüksek tüketimin 1 Mart'ta yaşandığı belirtilen açıklamada, hava sıcaklığının gün içinde eksi 5'e düşmesiyle tüketimin 94 bin 140 megavatsaate çıkarak zirve yaptığı kaydedildi.
Açıklamada, bayram tatilleri ve akraba ziyaretleriyle İstanbul'un boşalması ve birçok iş yerinin kapalı olması nedeniyle tüketimin ciddi oranda azaldığına işaret edilerek, Ramazan Bayramı'nın son günü olan 17 Haziran'da tüketimin 47 bin 927 megavatsaatle yılın en düşük seviyesini gördüğü ifade edildi.
Aylık bazda ise soğuklar nedeniyle 2 milyon 523 bin megavatsaatle en yüksek tüketimin ocak ayında yaşandığı bölgede, en düşük tüketimin de 2 milyon 102 bin megavatsaatle haziran ayında gerçekleştiği bildirildi.
BEDAŞ, İstanbul Avrupa yakasında 5 milyon 21 bin aboneye hizmet veriyor.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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