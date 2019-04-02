Büyük Göç için geri sayım sürerken Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Havalimanı'na taşınma işleminin 5 Nisan'da saat 22:00'de başlayacağını, 6 Nisan'da saat 10:00'da biteceğini yazdı. Ekşi twitter hesabından yaptığı açıklamada "Büyük Taşınmamız 5 Nisan Cuma günü 22.00'de başlıyor. Taşınma 6 Nisan 10.00'da bitecek. Taşınma sonrası ilk uçuşumuz 6 Nisan saat 14.00'te Toplam 686 TIR ile ekipmanlarımızı götürüyoruz. İlave olarak 700 tekerlekli araç götürülecek" diye yazdı.

— Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) April 2, 2019

Büyük göç sonrası gerçekleşecek ilk uçuş ise İstanbul Havalimanı-Ankara Esenboğa Havalimanı'na yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bazı devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla 29 Ekim'de açılan İstanbul Havalimanı'nda THY'nin ilk tarifeli seferi Ankara'ya, ilk tarifeli yurt dışı seferi ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapılmıştı.

Büyük taşınma sonrası 6 Nisan günü 03.00 itibarıyla Atatürk Havalimanı'nın "IST" kodu İstanbul Havalimanı'na verilecek. Kargo ve VIP yolcu uçuşlarının gerçekleşeceği Atatürk Havalimanı ise "ISL" kodunu alacak.