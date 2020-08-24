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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerOtomobilEkspertiz girişlerinde artış beklentisi
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'Yeni yönetmelikle ekspertiz girişleri yüzde 40 artacak'

Oto ekspertiz şirketi Pilot Garage'ın Genel Koordinatörü Cihan Emre, ikinci el oto alım satımında geçerli olacak yeni yönetmelikle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Son 10 yılda ikinci el oto pazarının ciddi anlamda gelişmesiyle oto ekspertiz ihtiyacının ortaya çıktığına değinen Emre, "TSE belgeli oto ekspertiz şirketleri sektörün imajını yükseklere taşırken, merdiven altı oto ekspertiz işiyle uğraşan yerler, yeni yönetmelikle birlikte yok olacak. Güven vermeyen, kalitesiz cihazlarla ölçüm yapan, kalifiye personel çalıştırmamakta ısrar eden bu yerler, ikinci el otodaki güven probleminin asıl kaynağıdır" dedi. Emre, yıl sonuna kadar yeni yönetmelikle birlikte ekspertiz girişlerinin ortalama yüzde 40 artacağını da belirtti

Pilot Garage
HABERTURK.COM

Oto ekspertiz markası olan Pilot Garage'ın Genel Koordinatörü Cihan Emre, ikinci el oto pazarındaki güncel gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Yeni yönetmelikle birlikte artık aracın gerçek durumuna aykırı ekspertiz raporu düzenleyen ve bu durumu bir takvim yılı içerisinde tekrarlayan oto ekspertiz şirketlerinin yetki belgesi iptal edileceğine dikkat çeken Emre, "İkinci el araç alım satımında güven probleminin ortaya çıkmasının asıl sebebi merdiven altı oto ekspertiz şirketleridir. Yeni yönetmelikle kalitesiz, hiçbir standarda uymayan ölçümler yapan ve kalifiye eleman çalıştırmamakta ısrar eden bu şirketler bu sınavdan başarısız ayrılacak, yok olacaklardır. Bu sebeple yeni yönetmelikle birlikte TSE ve Hizmet Yeterlilik Belgesi'ne sahip olan kurumsal oto ekspertiz şirketleri, sektöre aranan güveni sağlayacak" dedi.

İkinci el otoya olan taleple birlikte artan satışlarla doğru orantılı olarak ekspertiz işlemi gören araç sayısının geçen yıla göre yüzde 30 arttığını ifade eden Emre, yeni yönetmelikle birlikte ekspertiz girişlerinde yıl sonuna kadar yüzde 40 artış beklediklerini söyledi.

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