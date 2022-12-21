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Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu (İSO 500) listesinde üretimden satışlara göre 324. sırada yer alan ve bünyesinde Sinangil markalı unları da barındıran Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş (Eksun Gıda veya Şirket), Borsa İstanbul A.Ş.’de (BİST) işlem görmek için düğmeye bastı. Sermayesinin tamamı Eksim Yatırım Holding A.Ş.’ye ait olan Eksun Gıda paylarının halka arzı kapsamında izahname onayı için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurdu. SPK’nın onayına sunulan izahname, aracı kurum olarak yetkilendirilen Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin internet sitesi www.ykyatirim.com.tr’de ve Eksun Gıda’nın internet sitesi www.eksun.com.tr’de yayımlandı. Yapı Kredi Yatırım’ın liderliğinde yürütülen ve tamamı sermaye artışı şeklinde gerçekleştirilecek halka arzda, şirket paylarının yüzde 23,14’ünün halka arz edilmesi planlanıyor.

1996 yılından beri sektördeki faaliyetlerini sürdürmekte olan Şirket, Türkiye’de paketli un sektörünün bilinen markalarından biri olan Sinangil markasına sahip olması ile tanınıyor. Üretimini, ikisi Tekirdağ’da biri Konya’da olmak üzere üç ayrı fabrikada gerçekleştiren ve yaklaşık 96 bin metrekare açık ve kapalı alana sahip Eksun Gıda, Nielsen Perakende Araştırma Raporu’na göre bu yıl Eylül ayı itibarıyla toplam perakende un pazarında yüzde 9,7 hasılat payına sahip bulunuyor. Market markaları hariç tutulduğunda toplam cirosu ile pazar lideri konumunda bulunan Eksun Gıda, yılda 600 bin tonluk üretim kapasitesine sahip.

30 ÜLKEYE İHRACAT

Latin Amerika, Afrika ve Ortadoğu ülkeleri başta olmak üzere, 30’dan fazla ülkeye, farklı ürün kategorilerinde un ihracatı gerçekleştiren Eksun Gıda, rakiplerinden 200’ü aşkın ürün çeşidi, ulusal ve uluslararası çapta verdiği satış sonrası desteği ile ayrışıyor. 2020 yılında T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onay alınarak kurulan Ar-Ge merkezinde glutensiz un, glutensiz ekmek, unlu mamuller, yeni un çeşitlendirmeleri ve buğday paçallarının en uygun karışımlarıyla yüksek kalitede unların elde edilmesi gibi projeler yürüten Eksun Gıda, böylece hızla değişen tüketici alışkanlıklarına da zaman geçirmeden ayak uyduruyor.

2022 yılının ilk 9 ayında toplam cirosu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 187 artışla 2,8 milyar TL’nin üzerine çıkan ve net karı 202 milyon TL’ye ulaşan Eksun Gıda’nın, 2021 yılının ilk 9 ayında yüzde 12,0 olan FAVÖK marjı ise bu yılın aynı döneminde yüzde 15,5’e yükseldi.