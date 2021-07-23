Ekvador'da iki hapishanede isyan: 21 ölü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya Amerika
ABONE OL

Ekvador'da iki hapishanede isyan patladı: 21 kişi hayatını kaybetti

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, iki cezaevinde mahkumlar arasında çıkan isyanda 21 kişi yaşamını yitirdi, 35 kişi yaralandı

Ekvador'da iki hapishanede isyan patladı: 21 kişi hayatını kaybetti
Ekvador'da iki hapishanede isyan: 21 ölü
0:00 / 0:00
AA

Ülkenin Guayaquil ve Cotopaxi kentlerindeki hapishanelerde eş zamanlı olarak çeteler arasındaki liderlik mücadelesinden kaynaklandığı düşünülen isyan çıktı.

Saatlerce süren, polisin güçlükle kontrol altına aldığı isyanda 21 mahkum yaşamını yitirdi, 6'sı polis 35 kişi yaralandı.

El Comercio gazetesine konuşan polis yetkilisi, kavganın, uyuşturucu ticareti yapan çetelerin kendi aralarındaki ittifak yapılanmasının bir sonucu olduğunu ifade etti.

AA'nın haberine göre; Narkotik ekiplerinin yaptıkları araştırmada, Meksikalı kartellere bağlı temsilcilerin Ekvador'daki uyuşturucu çeteleriyle bağlantı halinde olduklarını tespit ettiği bildirildi.

ŞUBAT AYINDA 80 MAHKUM ÖLMÜŞTÜ

Yaklaşık 38 bin tutuklu ve hükümlünün bulunduğu Ekvador cezaevlerinde, çeteler arasında çıkan olaylar zaman zaman isyanla sonuçlanıyor.

Ülkede 24 Şubat'ta 3 şehirde aynı anda çıkan isyanlarda da 80 mahkum hayatını kaybetmişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Rus uzmanlar: Türkiye, bölgesel güç haline dönüştü
DÜNYA Rus uzmanlardan Türkiye yorumu: Bölgesel güç haline ...
G20 Çevre Bakanları sonuç bildirisinin kabul edildiği zirvede bir ilk gerçekleşti!
DÜNYA İtalya'daki zirvede G20 Çevre Bakanları sonuç ...
Fransa’da Parlamento, terörle mücadele ve istihbarat yasa tasarısını kabul etti
DÜNYA Fransa’da terörle mücadele ve istihbarat yasa ...
ABD'den Küba Savunma Bakanı ve özel kuvvetler birimine yaptırım
DÜNYA ABD'den Küba'ya yaptırım
TBMM Başkanı Şentop, dost ve kardeş ülkelerin meclis başkanlarıyla telefonda bayramlaştı
DÜNYA Şantop'dan bir dizi ülke başkanıyla bayramlaşma
İtalya'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 5 binin üzerine çıktı
DÜNYA İtalya'da günlük vaka sayısı 5 binin üzerine çıktı
SON DAKİKA: Almanya Başbakanı Angela Merkel'den Türkiye'ye övgü: Daha yakın ilişki istiyorum - Haberler
DÜNYA Merkel'den Türkiye'ye övgü
SON DAKİKA: ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinden Haseke'de 400 YPG/PKK'lı teröriste silahlı eğitim
DÜNYA ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinden teröristlere ...
SON DAKİKA: Time dünyanın en müthiş 100 yerini belirledi! Listede Türkiye'den de bir yer var!
DÜNYA Dünyanın en müthiş 100 yeri!
SON DAKİKA: Madagaskar Devlet Başkanı Andry Rajoelina suikast girişimi
DÜNYA Madagaskar Devlet Başkanı'na suikast girişimi