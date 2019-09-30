Ekvator Ginesi liderinin oğlunun el konulan lüks araçları İsviçre'de açık artırmada satıldı

Lüks araçlar İsviçre'nin Cenevre kenti yakınlarındaki Cheserex köyündeki bir golf kulübünde satıldı

Ekvator Ginesi lideri Teodoro Obiang Nguema'nın oğlunun el konulan ait lüks araçları, İsviçre'de açık artırmayla satıldı.

Ülkeyi 40 yıldır yöneten Nguema'nın yardımcılığını da yapan oğlu Teodorin Nguema Obiang'a ait araçlara İsviçreli yetkilerin yürüttüğü bir soruşturma kapsamında el konulmuştu.

Aralarında Ferrari, Lamborghini, Bentley, Rolls Royces marka spor otomobillerin de bulunduğu 25 araç, İsviçre'nin Cenevre kenti yakınlarında bulunan Cheserex köyündeki bir golf kulübünde toplam 27 milyon dolara satıldı.

Savcılarla varılan anlaşma sonucunda bu paranın 23 milyonu, yoksulluğun yaygın olduğu Ekvator Ginesi'ndeki toplumsal projelere harcanacak.

Otomobiller arasında en sıra dışı araçlardan biri 2014 Lamborghini Veneno Roadster'dı. Araç, 8,3 milyon dolara anonim bir alıcıya satıldı.

Bu, açık artırmalarda Lamborghini marka bir aracın satıldığı en yüksek fiyat oldu.

Lamborghini'nin 50. yıl dönümü için özel olarak üretilen ve saatte 354 kilometre hız yapabilen araç, tahminlerin yüzde 50 üzerinde bir fiyatla alıcı buldu.

Bonhams müzayede evi tarafından "tam bir roket" olarak tanımlanan Aston Martin One-77 Coupe aracı ise 1,5 milyon dolara satıldı.

Bonhams müzayede evinin basın sorumlusu Lynnie Farrant "Bu tür araçlar her koleksiyonda özel bir yer tutar fakat bunların hepsinin bir arada bulunması gerçekten sıra dışı bir durum" dedi.

Lamborghini Veneno Roadster

Soruşturma kapsamında el konulan araçlar bir arada sergilendi

Araçlar dünyanın dört bir yanından, özellikle de Avrupa'dan ilgi çekti.

Araçlardan bazıları Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir koleksiyoncuya satıldı.

Teodorin Nguema Obiang kimdir?

Babasının 1979'dan beri oturduğu koltuğun varisi olarak görülen Obiang, geçmişte babasına danışmanlık yaptıktan ve tarım bakanlığı görevini yürüttükten sonra 2012'de başkan yardımcısı oldu.

51 yaşındaki Obiang, uluslararası basında lüks harcamaları ve eğlence düşkünlüğüyle anılıyor.

Obiang'ın lüks yaşamından fotoğraflar sosyal medyada da sıklıkla paylaşılıyor

2004 yılında New York Times gazetesinde yayımlanan bir makalede Obiang "Rap müzik girişimcisi, hedonist, Lamborghini düşkünü, Holywood ve Rio de Janeiro seyahatlerini seven" bir kişi olarak aktarılıyordu.

İsviçreli savcılar Obiang'ı para aklama ve kamu fonlarını kötüye kullanma suçlarından soruşturmuş, Şubat ayında ise dosyayı kapatmıştı.

Savcılar, Obiang'ın kendileriyle bir anlaşmaya vardığını ve araçlarını satarak bunun gelirini toplumsal programlara harcayacağını duyurmuştu.

2017 yılında da Fransa'da bir mahkeme Obiang'a yolsuzluk gerekçesiyle üç yıl hapis cezası vermiş, cezayı ertelemişti.