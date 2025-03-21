EKYS sonuçları açıklandı! ÖSYM 2025 MEB EKYS sınav sonuçları sorgulama ekranı
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2025-MEB-EKYS) 2 Mart 2025 tarihinde düzenlendi. Okullarda müdür veya müdür yardımcısı olmak isteyen adayların katılım sağladığı sınavın sonuçları için bekleyiş sona erdi. ÖSYM son dakika duyurusu ile 2025 EKYS sonuçları açıklandı! Peki, MEB EKYS sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte EKYS sınav sonuçları sorgulama ekranı sonuc.osym.gov.tr...
MEB EKYS sınav sonuçları sorgulama ÖSYM ekranı erişime açıldı. 2 Mart 2025 tarihinde uygulanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı’nın (2025-MEB-EKYS) değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav puanlarını ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden öğrenebilecek. EKYS sınavına girip başarılı olanlar müdür veya müdür yardımcısı kadrolarına atanma hakkı kazanacak. Peki; 2025 EKYS sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?
SON DAKİKA: 2025 MEB EKYS SONUÇLARI AÇIKLANDI!
2 Mart 2025 tarihinde uygulanan 2025 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı’nın (2025-MEB-EKYS) değerlendirme işlemleri tamamlandı.
2025 MEB EKYS sınav sonuçları açıklandı.
EKYS SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Adaylar, sınav sonuçlarına 21 Mart 2025 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.