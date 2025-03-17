EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB EKYS sonuçları açıklanma tarihi
ÖSYM tarafından EKYS sonuçları açıklanacak. EKYS; Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullara yönetici seçmek amacı ile ÖSYM tarafından düzenlenen bir sınavdır. Bu sınava sadece Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapan adaylar katılabilir. 2 Mart tarihinde gerçekleşen EKYS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. İşte EKYS sonuçları sorgulama ekranı
EKYS sonuçları açıklanma tarihi belli oldu. Sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyen adaylar sonuçların açıklanmasının ardından 10 gün içinde dilekçe ile başvurabilecek. Peki EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak?
MEB EKYS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından düzenlenen Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı için sonuçlar 21 Mart tarihinde https://sonuc.osym.gov.tr adresinden yayımlanacak.
Sınavda adaylara genel kültür, Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi, değerler eğitimi, eğitim ve öğretimde etik, eğitim bilimleri ve mevzuat konularından sorular yöneltiliyor.