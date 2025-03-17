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        Haberler Bilgi Yaşam EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB EKYS sonuçları açıklanma tarihi

        EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB EKYS sonuçları açıklanma tarihi

        ÖSYM tarafından EKYS sonuçları açıklanacak. EKYS; Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullara yönetici seçmek amacı ile ÖSYM tarafından düzenlenen bir sınavdır. Bu sınava sadece Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapan adaylar katılabilir. 2 Mart tarihinde gerçekleşen EKYS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. İşte EKYS sonuçları sorgulama ekranı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.03.2025 - 12:34 Güncelleme: 17.03.2025 - 12:36
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        EKYS sonuçları açıklanma tarihi belli oldu. Sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyen adaylar sonuçların açıklanmasının ardından 10 gün içinde dilekçe ile başvurabilecek. Peki EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak?

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        MEB EKYS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖSYM tarafından düzenlenen Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı için sonuçlar 21 Mart tarihinde https://sonuc.osym.gov.tr adresinden yayımlanacak.

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        Sınavda adaylara genel kültür, Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi, değerler eğitimi, eğitim ve öğretimde etik, eğitim bilimleri ve mevzuat konularından sorular yöneltiliyor.

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