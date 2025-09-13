El Bilal Toure: Gol atmak için sahadaydım

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Başakşehir'i 2-1 yenen Beşiktaş'ın yeni transferi El Bilal Toure, galibiyeti değerlendirdi.

"GOL ATMAK İÇİN SAHADAYDIM"

Gol atıp takıma yardım edebildiği için mutlu olduğunu belirten Toure, "Bugün önemli bir galibiyet aldık. Gol atmak için sahadaydım. Önemli olan takımın kazanması. Gol atıp takıma yardım edebildiğim için mutluyum. Galibiyet geldi. Takım olarak mutluyum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Kazandık, çok önemliydi. Çok mutluyuz." dedi.