El ele yürüyen baba ile oğlunu ölüm ayırdı
İstanbul Beylikdüzü'nde el ele yolda yürüyen baba ve 6 yaşındaki çocuğuna sokağa hızla giren otomobil çarptı. Kazada baba yaralanırken oğlu ise hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Beylikdüzü'nde dün saat 20.30 sıralarında Kavaklı Mahallesi Marmara Caddesi'nde otomobiliyle ilerleyen Cengiz B. (40), Kanarya Caddesi'ne girdiği sırada yoldan geçen Hakan İşler (36) ile 6 yaşındaki oğluna çarptı.
Çarpmanın etkisiyle baba İşler yola savrulurken, oğlu aracın altında kaldı.
Çevredekilerin yardımıyla aracın altından çıkarılan çocuk ile Hakan İşler'i, sürücü Cengiz B. hastaneye götürdü. Burada yapılan müdahalelere rağmen çocuk hayatını kaybederken babanın tedavisi sürüyor.
Hastanede gözaltına alınan sürücü Cengiz B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Bölgede esnaflık yapan Burak Korkmaz, gazetecilere, Marmara Caddesi'nde sıklıkla bu tür kazaların yaşandığını belirterek belediyenin önlem alması gerektiğini söyledi.
Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.