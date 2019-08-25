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HaberlerFutbol

El Kabir'in zor günü!

Çaykur Rizespor'un Sivasspor'la karşılaştığı maç öncesi Rizespor kafilesi, El Kabir'i tesiste unuttu. Özel araçla stada gelen Faslı futbolcu, mücadeleye ilk 11'de başladı. 10. dakika sakatlanan oyuncunun fibula kemiğini kırıldığı belirtildi. 30 yaşındaki futbolcunun uzun süre sahalardan uzak kalacağı kaydedild

El Kabir

Çaykur Rizespor'dan Mostapha El Kabir, Sivasspor'la oynayacakları maç öncesi tesiste unutuldu. Kafilenin arkasında özel araçla stada giden oyuncu, güvenlik görevlilerin kendisini tanımaması nedeniyle stada girmekte zorluk çekti.

Yöneticilerin müdahalesiyle takıma katılan oyuncu, Sivasspor karşısında ilk 11'de yer buldu. Faslı futbolcu, karşılaşmanın henüz 10. dakikasında ciddi bir sakatlık yaşayarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. 30 yaşındaki futbolcunun fibula kemiğini kırıldığı belirtildi. El Kabir'in uzun süre sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.

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