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El Salvador'da Amerika kıtasının en büyük hapishanesine 2 bin çete üyesi nakledildi

Orta Amerika ülkesi El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin talimatıyla yapılan 40 bin kapasiteli Amerika kıtasının en büyük hapishanesine 2 bin çete üyesi nakledildi.

El Salvador'da Amerika kıtasının en büyük hapishanesine 2 bin çete üyesi nakledildi
AA

Cumhurbaşkanı Bukele, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, çetelere karşı yürütülen savaşta gurur duydukları bir güvenlik seviyesine ulaştıklarını söyledi.

Yüksek güvenlikli olarak inşa edilen mega hapishanesinin videosunu hesabında tanıtan Bukele, "Burası, halka daha fazla zarar vermeden on yıllarca karma şekilde yaşayacakları yeni evleri olacak." ifadesini kullandı.

Adalet ve Güvenlik Bakanı Gustavo Villatoro, açıklamasında, Terör Muhafaza Merkezi (CECOT) diye tanımlanan hapishanenin inşaatının tamamlandığını belirterek, "Hücre, hücre bu kanseri toplumdan temizliyoruz. Sizleri bir daha terk etmeyeceğimizi bilin, korkak teröristler olduğunuzun bedelini ödeyeceksiniz." dedi.

San Salvador'a 74 kilometre mesafede Tecoluca kasabasındaki bir vadide, 166 hektarlık alanda mega olarak adlandırılan hapishanenin açılışı 2 Şubat'ta yapılmıştı.

Çetelere karşı mücadele amacıyla inşa edilen ve Amerika kıtasının en büyük hapishanesi olduğu belirtilen "Terör Muhafaza Merkezi" Devlet Başkanı Bukele tarafından açılmıştı.

Ülkede mevcut cezaevi kapasitesinin 30 bin civarında olduğu kaydediliyor.

HALK OHAL'DEN MEMNUN

Amerikan Merkez Üniversitesinin Ekim 2022'de yayımladığı bir ankete göre, El Salvadorluların yüzde 75,9'u hükümetin olağanüstü hal (OHAL) kararını yerinde buluyor ve Bukele politikalarının suç oranlarını azalttığını düşünüyor.

Bukele, 24 Kasım 2022'deki konuşmasında, OHAL kapsamında mart ayından bu yana 60 binden fazla kişinin tutuklandığına işaret etmiş, bu tür önlemlerin cinayetle suçlanan bazı çete mensuplarının arandığı Comasagua kentinde de işe yaradığını söylemişti.

El Salvador'da alınan sıkı önlemlerin ardından 2022'nin Ocak-Ekim döneminde işlenen cinayet sayısının 2021'in aynı dönemine göre yüzde 38 azaldığı belirtiliyor.

MS13 ÇETESİ SORUMLU TUTULUYOR

El Salvador’da 27 Mart'ta bir aylığına OHAL ilan edilmiş, daha sonra bu karar her ay yenilenmişti.

Bukele, 30 Haziran'da silahlı gruplara yönelik savaşın yoğunlaşacağını söylemişti.

Ülkede mart başından bu yana çete üyelerine yönelik operasyonlarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, gözaltına alınanların sayısının 58 bini aştığı bildirilmişti.

Yetkililer, şiddetin ülkede yeniden tırmanışa geçmesinden MS13 çetesini sorumlu tutuyor.

Dünyada en yüksek cinayet oranına sahip ülkelerin başında gelen El Salvador, çetelerin ülkedeki gücü nedeniyle ciddi güvenlik sorunu yaşıyor.

Fotoğraf: AA

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