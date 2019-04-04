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Diyarbakır'da, elindeki poşette el yapımı patlayıcıyla yakalanan sanık Süleyman A., hakkında 3 ayrı suçtan 20 yıl 6 aydan 44 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tutuklu sanık Süleyman A. hakkında hazırlanan iddianame, 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.
"DUR" İHTARINA RAĞMEN KAÇMIŞTI
AA'da yer alan habere göre iddianamede, merkez Bağlar ilçesi Fatih Caddesi'nde 16 Ocak'ta güvenlik güçlerince yapılan uygulama sırasında elindeki poşette el yapımı patlayıcı ve bazı malzemeler bulunduran sanığın "dur" ihtarına rağmen kaçtığı, kovalamaca sonucu yakalandığı anımsatıldı.
BASINÇ VE ISI ETKİLİ BOMBA
İl Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü görevlilerince şüphelinin elindeki poşette bulunan patlayıcı maddelerin incelendiği ve rapor hazırlandığı bildirilen iddianamede, poşette 2 parça, basınç ve ısı etkili el yapımı bomba ve bomba yapımında başlatıcı olarak kullanılabilecek 36 maytap tespit edildiği belirtildi.
"YAKICI VE YIKICI ETKİSİ VAR"
İddianamede, rapora ilişkin şunlar kaydedildi: "Patlamamış el yapımı bombaların, cam bardaklarla dış kap ve parça tesiri yapıldığı, maytap fitillerinin başlatıcı olarak kullanıldığı, ana patlayıcı madde olarak kimyevi elementler anlaşılmıştır. Söz konusu patlamamış el yapımı bombaların canlılar üzerinde öldürücü ve yaralayıcı, cansızlar üzerinde yakıcı, yıkıcı ve tahrip edici özelliğe sahip olduğu tespit edilmiştir."
"TERÖR FAALİYETİNDE BULUNUYOR"
İddianamede şu değerlendirmede bulunuldu: "Şüpheli Süleyman A.'nın terör örgütü PKK'nın eylem ve ideolojileri doğrultusunda el yapımı patlayıcıyı hazırladığı ve örgütün ideolojileri doğrultusunda saldırı ve faaliyetlerde bulunduğu anlaşılmıştır. Şüphelinin ayrıca sosyal medya hesabında ise farklı tarihlerde örgütün silahlı üyelerini, terör ve şiddet içerikli saldırılarını övücü görüntü, yazı ve simgeleri internet üzerinden paylaşım yaparak terör örgütü propagandası suçunu işlediği tespit edilmiştir."
İSTENİLEN CEZA
İddianamede, tutuklu sanık Süleyman A. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak", 3 kez "tehlikeleri maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirmek" ile "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 20 yıl 6 aydan 44 yıla kadar hapis cezası istendi.
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