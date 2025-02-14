Elazığ'da 3,9 büyüklüğünde deprem
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntı sonucu ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı
Giriş: 14.02.2025 - 05:29 Güncelleme: 14.02.2025 - 05:30
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 03.27’de, merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde deprem oldu.
Yerin 7 kilometre derinliğindeki deprem, çevre ilçelerde de hissedilirken ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
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