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        Haberler Gündem Elazığ'da bıçaklı ve silahlı kavga: 2 yaralı - Güncel haberler

        Elazığ'da bıçaklı ve silahlı kavga: 2 yaralı

        Elazığ'da iki grup arasında çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 01:26 Güncelleme: 24.01.2025 - 01:26
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        Elazığ'da bıçaklı ve silahlı kavga: 2 yaralı
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        Olay, gece saatlerinde Aksaray Mahallesi Demir Kapı sokakta meydana geldi.

        İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, büyüyerek silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Hasan A. bıçakla, Mehmet Ç. ise tabanca ile yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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