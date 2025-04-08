Elazığ'da silahlı kavga: 2 yaralı
Elazığ'da kafede, henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında silahla ateş edilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
Cumhuriyet Mahallesi Erdeniz Sokak'ta bulunan kafede, henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında silahla ateş edilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ekiplerin müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.