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        Haberler Gündem Elazığ'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Elazığ'da silahlı kavga: 2 yaralı

        Elazığ'da kafede, henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında silahla ateş edilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 19:34 Güncelleme: 08.04.2025 - 19:34
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        Elazığ'da silahlı kavga: 2 yaralı
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        Cumhuriyet Mahallesi Erdeniz Sokak'ta bulunan kafede, henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        Kavga sırasında silahla ateş edilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ekiplerin müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Polis kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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