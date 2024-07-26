Elazığ'da tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 1 yaralı

Elazığ'da husumetliler arasında çıkan silahlı kavgada Harun Aydemir (19) öldü, A.C.Y. yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Ulukent Mahallesi'nde bir site içerisinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında henüz bilinmeyen nedenle husumet bulunan A.C.Y. ile Harun Aydemir arasında tartışma çıktı.

TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada A.C.Y'nin pompalı tüfekle ateş ettiği Aydemir ağır yaraladı. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.