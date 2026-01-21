Habertürk
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

        Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

        Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 23:32 Güncelleme: 21.01.2026 - 23:32
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
        Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, batı illerine yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine belirlenen 2 adrese operasyon düzenledi.

        Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Yapılan aramalarda 30 kilo 800 gram eroin, 44 gram metamfetamin, 4 ruhsatsız tabanca, 183 fişek, 2 ruhsatsız tüfek, 2 hassas terazi ile 19 bin 500 avro ve 10 bin lira ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Fotoğraf: AA

        ABD Başkanı Donald Trump: Grönland'ı sadece biz koruyabiliriz

        ABD Başkanı Donald Trump, Davos Zirvesi'nde: Grönland'ı sadece biz koruyabiliriz. Kaba kuvvet kullanmayacağız ama orayı istiyoruz.

        #HABER
        #Elazığ
        #elazığ haber
        #yerel haber
