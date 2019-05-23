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Elazığ'da yapılan operasyonda gri listede aranan terörist Ferhat Akgün etkisiz hale getirildi

“Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yıldıray Dönertaş-53 Operasyonu”nda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesi’nde 300 bin TL ödülle Gri Kategoride yer alan sözde Amed eyaleti Görese alan sorumlusu Sorej Tatvan kod adlı Ferhat Akgün isimli terörist olduğu tespit edildi

Ferhat Akgün

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Elazığ-Arıcak ilçesi Yoğunbilek köyü kırsalında, Elazığ İl Jandarma Komutanlığınca yapılan, “Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yıldıray Dönertaş-53 Operasyonu”nda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesi’nde 300 bin TL ödülle Gri Kategoride yer alan sözde Amed eyaleti Görese alan sorumlusu Sorej Tatvan kod adlı Ferhat Akgün isimli terörist olduğu belirtildi



OPERASYONLAR KARARLIKLA SÜRÜYOR

 Güvenlik güçleri, PKK/KCK terör örgütü ile mücadelesini etkin ve kararlılıkla devam ederken, şehit edilen sivil vatandaş ve güvenlik güçlerinin intikamını da tek tek alıyor.

 Etkisiz hale getirilen BTÖ mensupları, 13 Mart 2018 tarihinde Görese Dağı Bölgesinde yürütülen operasyonda sığınak girişine tuzaklanan mayın/EYP düzeneğinin patlaması neticesinde J.Kd.Çvş. Ümmet Ufacık, J.Uzm.Çvş.Kadir Çakı, J.Uzm.Çvş. Fatih Uysal isimli personelimizin şehit edilmesi ile yine aynı operasyonda J.Uzm.Çvş. Alper Coşkun ve Silvan Onbaşılar köyü Güvenlik Korucusu Seyithan Bilgiç’in yaralanması olaylarının faili olduğu öğrenildi

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