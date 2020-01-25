Elazığ'da yeni deprem riski var mı?

Elazığ depremi kaç saniye sürdü?

Deprem uzmanları ve deprem anını yaşayan tanıklar depremin 15 saniye sürdüğünü dile getirdiler. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından resmi bir açıklama henüz gelmedi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Sivrice ilçesindeki deprem sonrasında bölgede saat 10.00 itibarıyla büyüklüğü 4'ün üzerinde 12 deprem meydana geldiği, toplam 274 artçı sarsıntı yaşandığı belirtildi.

Depremde 17'si Elazığ, 4'ü Malatya olmak üzere 22 kişinin hayatını kaybettiği bildirilen açıklamada, yaralı sayısı ise Elazığ'da 654, Malatya'da 226, Diyarbakır'da 32, Adıyaman'da 25, Batman'da 6, Kahramanmaraş'ta 37, Şanlıurfa'da 50 olmak üzere 1030 olarak aktarıldı.