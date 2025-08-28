Habertürk
        Elazığ haberleri: 7 yaşındaki Meryem'i eşek öldürdü | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        7 yaşındaki Meryem'i eşek öldürdü!

        Elazığ'da, kaçan eşeğin yuları boynuna dolanan ve 800 metre sürüklenen 7 yaşındaki Meryem Doğan, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Küçük çocuk müdahalelere rağmen kurtarılamadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2025 - 07:45 Güncelleme: 28.08.2025 - 08:57
        7 yaşındaki Meryem'i eşek öldürdü!
        Elazığ'da yürek yakan olay, 24 Ağustos'ta merkeze bağlı Yürekli köyünde meydana geldi. İddiaya göre; 7 yaşındaki Meryem Doğan, dedesinin isteğiyle evdeki eşeği suya götürmek için dışarı çıktı.

        EŞEĞİN YULARI BOYNUNA DOLANDI

        DHA'daki habere göre bu sırada eşek bir anda ürkerek kaçmaya başladı. Kaçan eşeğin yuları, Doğan'ın boynuna dolandı ve o şekilde 800 metre boyunca sürüklendi.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        Doğan'ı fark eden yakınları, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Meryem Doğan kurtarılamadı.

        SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

        Meryem Doğan'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        #Elazığ
        #Son dakika haberler
