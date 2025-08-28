Elazığ'da yürek yakan olay, 24 Ağustos'ta merkeze bağlı Yürekli köyünde meydana geldi. İddiaya göre; 7 yaşındaki Meryem Doğan, dedesinin isteğiyle evdeki eşeği suya götürmek için dışarı çıktı.

EŞEĞİN YULARI BOYNUNA DOLANDI

DHA'daki habere göre bu sırada eşek bir anda ürkerek kaçmaya başladı. Kaçan eşeğin yuları, Doğan'ın boynuna dolandı ve o şekilde 800 metre boyunca sürüklendi.