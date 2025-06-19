Elazığ merkeze bağlı Güneykent Mahallesinde yaşayan bir vatandaş, diğer türlerden farklı gördüğü bir örümceği cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

'SARIKIZ ÖRÜMCEĞİ' ÇIKTI İHA'daki habere göre örümceğin türünü merak eden vatandaş, türün halk arasında et yiyen örümcek olarak bilinen 'sarıkız örümceği’ olduğunu öğrendi.