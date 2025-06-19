Bir ilde zehirli etçil örümcek görüldü!
Elazığ'da, son zamanlarda havaların ısınmasıyla birlikte zehirli 'sarıkız örümceği' görüntülendi. Bir metre zıplayan, 13 santimetre uzunluğa erişebilen örümceğin, akrep ve kertenkele ile beslendiği belirtildi
Elazığ merkeze bağlı Güneykent Mahallesinde yaşayan bir vatandaş, diğer türlerden farklı gördüğü bir örümceği cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
'SARIKIZ ÖRÜMCEĞİ' ÇIKTI
İHA'daki habere göre örümceğin türünü merak eden vatandaş, türün halk arasında et yiyen örümcek olarak bilinen 'sarıkız örümceği’ olduğunu öğrendi.
ZEHİRLİ VE TEHLİKELİ
Zehirli olan ve havaların ısınmasıyla ortaya çıkan sarıkız örümceği 13 santimetre uzunluğa kadar ulaşabiliyor ve zıplayabiliyor. Zehriyle bir insanı ölüme götürebileceği belirtilen örümceğin akrep ve kertenkele ile beslendiği biliniyor.